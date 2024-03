¿Qué denuncias hacen los sindicatos del hospital San Juan de Dios de Armenia?

Armenia

Sindicatos del hospital San Juan de Dios de Armenia denuncian presuntas irregularidades y problemas para la prestación del servicio en el principal centro asistencial de Quindío

James Benítez presidente del sindicato Soit San Juan denunció falta de medicamentos, insumos y personal insuficiente para atender oportunamente a los pacientes

El sindicalistas señaló “la situación se ha venido agravando, donde en estos momentos no tenemos reactivos ni para cuadros hemáticos, han faltado reactivos para lo que tiene que ver con exámenes de riñón, exámenes para pacientes que tienen que hacer se les cateterismo cardíaco y necesitan unos exámenes para mirar que estén bien y que no haya ningún problema en su coagulación y además de eso, es una realidad que hace que se colapse el servicio de urgencias también porque usted tiene que esperar más de 18 horas para que le lean un cuadro hemático que están remitiendo hacia otras instituciones, pues es muy complicado, es muy complicado porque usted tendría que pasar casi 12-18 horas para que definan un tratamiento específico,

Y agregó “La realidad a nivel interno se conoce lo que pasa pero la administración y la gerencia no han sido garantes en realizar como procesos directos para poder suprimir estas estas problemáticas, hablamos también de la falta de medicamentos la administración y la gerencia hablan de que hay desabastecimiento pero no todos los medicamentos están desabastecidos nos preocupa ver que hay medicamentos que se pueden conseguir por otro lado, no sabemos si hay contratos o no hay contratos con las diferentes empresas nos preocupa el tema de los medicamentos de salud mental estamos disparados en un tema de salud mental en el Quindío y no hay medicamentos para la atención de los pacientes hay falta de insumos, hay unas quejas reiterativas por ese por todo esto nosotros decidimos nuevamente sacar la denuncia pública y nuevamente remitir esto a las instituciones encargadas Contraloría, Procuraduría, Ministerio de Salud, Super salud porque es muy grave que cada vez la problemática se vaya dando y se vaya profundizando”

Secretaría de Salud del Quindío visita Hospital San Juan

La Secretaría de Salud departamental llevó a cabo una visita de inspección, vigilancia y control al Hospital San Juan de Dios de Armenia respondiendo a denuncias relacionadas con medicamentos y atención ciudadana, así como exámenes médicos. Estas denuncias fueron presentadas por la comunidad y varios sindicatos del sector.

11 funcionarios llevaron a cabo la inspección en el Hospital de Zona verificando los procesos y áreas de trabajo, como el laboratorio, el dispensario de medicamentos y urgencias.

Carlos Alberto Gómez Chacón, secretario de salud añadió: “Estamos realizando una visita de inspección, vigilancia y control que incluye los siete aspectos matriciales de atención en el Hospital Universitario San Juan de Dios de Armenia. Estamos revisando lo que son laboratorios, el servicio de urgencias, hospitalización, dispensación de fármacos, porque hemos recibido varias quejas, incluyendo unas que han presentado los sindicatos que hacen parte del hospital y estamos verificando todos los aspectos que han sido habilitados.”