Ofensiva contra disidencias FARC: MinDefensa espera que comunidad no sea afectada

Bogotá D.C.

A la medianoche de este miércoles el Gobierno Nacional reactivará las operaciones ofensivas contra el Estado Mayor Central, disidencia FARC que está al mando de alias ‘Iván Mordisco’, en los departamentos de Cauca, Valle y Nariño.

La suspensión del cese al fuego con ese grupo armado ha encendido las alertas por un posible incremento de la violencia en esas regiones del Pacífico colombiano.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional impartieron instrucciones a los uniformados para proteger a la población civil. “Esperamos que no haya una situación que afecte a las comunidades”, enfatizó.

El funcionario, quien se salvó de la moción de censura en el Senado, rechazó los ataques armados contra los indígenas en el norte del Cauca. “Es una conducta muy reprochable. Esa organización debe demostrar que no está contra las comunidades”, señaló el jefe de la cartera de Defensa, quien reiteró que un cese al fuego que no beneficie a la población, no le interesa al gobierno.

Por otro lado, Velásquez informó que se están analizando las constantes violaciones al cese por parte de ese grupo armado, por lo que están evaluando con el presidente Petro y el Alto Comisionado para la Paz, suspenderlo también en otras regiones del país.

Ahora, si bien dijo no conocer un plan pistola de las disidencias FARC, como alertan informes de inteligencia, el ministro Velásquez señaló que la fuerza pública debe estar precavida ante ataques del Estado Mayor Central tras la suspensión del cese al fuego en tres departamentos.

“La instrucción es tener mucho cuidado. Se debe contar con que existe una organización que en el pasado ha acudido a prácticas de esta naturaleza. De manera que, no solo se trata de acciones que tienen que desarrollar Fuerzas Militares y Policía Nacional en contra de este grupo armado, también debe haber precauciones para su propia seguridad”, manifestó el funcionario.

Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, aseguró que las tropas están preparadas para reiniciar la ofensiva contra esa disidencia FARC. Según dijo, la prioridad es garantizar la protección de la población civil, la infraestructura económica del Estado y la integridad del personal de la fuerza púbica.

“Vamos a adelantar las acciones que correspondan para neutralizar y anticiparnos a cualquier acción terrorista que se pretenda adelantar”, señaló el general Giraldo. Asimismo, el comandante de las Fuerzas Militares indicó que el frente ‘Dagoberto Ramos’ ha sometido a los indígenas en constantes ataques armados, reclutamiento forzado de menores de edad y restricciones a la movilidad.

La Policía Nacional, por su parte, continúa con la ‘Operación Cauca’, que permitió en las últimas horas la captura de 5 disidentes FARC en zona rural de Popayán que tenían armas de fuego y granadas con las que, presuntamente, iban a atacar a la Fuerza Pública.