“Exagerado e innecesario”: gobernador sobre requisa que le hizo la seguridad de Petro

Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, habló sobre el inusual y polémico procedimiento de seguridad que implementó el esquema del presidente Gustavo Petro durante el encuentro que tuvo con el mandatario seccional en Urabá.

“Fue un momento como de exageración, innecesario, pero yo que me voy a poner a pelear con los soldados y los policías de Colombia. Yo he aprendido a ser respetuoso, fue lo que me enseñaron en la casa y pues finalmente a mí no me costaba abrir la maleta para que la requisaran sin dejar de manifestar que me pareció innecesario y exagerado”, dijo el gobernador Rendón.

“Planes de emergencia de Hidroituango se quedan en pañales”: presidente Petro

Hay que recordar que cuando ya Andrés Julián Rendón estaba sentado en la mesa, se le acercó el esquema de seguridad del presidente Petro a requisarle la maleta.