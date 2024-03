“Una propuesta de Asamblea Nacional Constituyente no es una amenaza”: MinInterior

Colombia

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en la plenaria del Senado se refirió a la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente que puso sobre la mesa el presidente Gustavo Petro. Durante una sesión en la que los diferentes congresistas plantearon su postura frente a esa idea, el ministro Velasco insistió en que se trata de una propuesta y no una amenaza.

“Una propuesta de Asamblea Nacional Constituyente no es una amenaza. Es una propuesta que tiene que pasar por el propio Congreso y luego tiene que ir al constituyente primario para que con una mayoría calificada la apruebe o no”: aseguró el ministro Luis Fernando Velasco.

Velasco indicó que no cree que el sistema político colombiano esté bloqueado. A su juicio, aún hay espacio para un acuerdo entre las diversas fuerzas del país.

“Yo hago una pregunta anterior, ¿está bloqueado el sistema político colombiano?, a ustedes les va a sorprender mi respuesta: ‘yo creo que no’. Yo creo que en este Congreso todavía hay margen para hacer un acuerdo político nacional, yo creo que nos ha faltado un poco más hablar”, agregó.

El ministro de la política sostuvo que una Asamblea Constituyente no es para suplantar ni para terminar la Constitución del 91. Añadió que el presidente Gustavo Petro no está buscando reelegirse.

“El presidente no está en el tema de la reelección, entre otras cosas, y digámoslo bien duro, porque ese fue un elemento central frente al cual muchos coincidimos y hablamos cuando decidimos apoyarlo desde una fuerza política diferente al Pacto Historico. Los que hicimos el debate, respetuoso, contra la reelección de Uribe no nos prestaremos para hacer un debate a favor de la reelección de nadie, porque eso evidentemente no salió bien”, añadió.

Aseguró que el Gobierno está abierto al diálogo frente a las diferentes iniciativas que ha presentado al Congreso de la República.