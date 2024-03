Rodallega y su cuestionamiento a Lorenzo: “Parece que la liga colombiana no existiera”

Independiente Santa Fe se encuentra viviendo un gran momento en la Liga colombiana que hace ilusionar a la hinchada con regresar a los cuadrangulares y por qué no, pelear por el título. Uno de los jugadores clave en ese presente del cuadro bogotano ha sido el capitán Hugo Rodallega, quien hace parte de la zona alta de la tabla de máximos goledores del certamen con 7, a uno del líder Dayro Moreno.

En diálogo con El Alargue, el delantero de 38 años se refirió a algunos aspectos fundamentales del conjunto capitalino, a la vez que no pasó por alto el tema coyuntural de la Selección Colombia, que se encuentra concentrada en Londres, Inglaterra, para los amistosos frente a España y Rumania de cara a la Copa América. Rodallega cuestionó que jugadores del torneo local, de destacada actualidad, no hagan parte del combinado nacional.

“Lo veo mal”, inició diciendo sobre cómo veía que no fueran convocados jugadores de la Liga. “Porque de verdad que es como si la Liga colombiana no existiera y el único jugador que llaman de la Liga colombiana es un arquero. ¡Qué está pasando! Hay jugadores que están a nivel de selección, merecen un llamado. Hay jugadores con 22-23 años que merecen que los vayan acercando a la Selección, pero es lamentable que solo llamen al de afuera. Es algo preocupante”, dijo manifestando su inconformismo con la situación.

Asimismo, comentó que para la Selección Colombia, jugadores que superan la barrera de los 30 años, “ya están viejos”. “Ni siquiera a los 33 o 34, a los 28-29 ya estás viejo para la Selección Colombia, mucho cuidado, Colombia. Para otras selecciones, siguen llamando jugadores de 35-36 y que están rindiendo, entonces por qué no lo podemos hacer acá. Es una gran pregunta”, agregó.

El ejemplo de Marco Pérez: “Estamos haciendo lo que se nos ha caracterizado. Dayro ha ganado 7 botines de oro en nuestra liga, es un tipo histórico, no se ha cansado de hacer goles. En mi caso, llevo más de 260 goles y donde he ido he hecho goles. Ahí a quién decide o quién toma la decisión de llamar o no llamar a la selección, lo dejo a consideración de otros. El año pasado, acá son dos torneos y en los dos torneos, el goleador fue Marco Pérez y no fue llamado a la selección, por qué no va a ser llamado, ¿porque tiene 32 o 33? No, si es el goleador, está marcando una diferencia, tienen que darle una oportunidad de estar en la selección de su país”.

El momento de Santa Fe: “Afortunadamente andamos en un buen momento, hemos encontrado, tácticamente, lo que hemos venido buscando, pero decir que no creen en nadie, no. Nosotros sí creemos en nosotros, creemos en dios y hay un proyecto de la mano de Dios hay mucha ambición, pero siempre con los pies en la tierra. Estamos intentando mantener el equilibrio, ese equipo fuerte; la idea es jugando bien, pero si no se puede, lo importante es sumar”.

Elogios a Peirano: “Peirano tiene una característica muy particular que me encanta y es la forma como vive el día a día, cada entrenamiento, cada partido, es un tipo apasionado, le gusta que el jugador se entregue al máximo. Hay otros que lo piden, pero él lo vive y no ha perdido esa pasión, esa ambición y por su puesto los trabajos tácticos, la idea, me es clara, no enreda a la hora de entregar la información”.

La sincronía con la afición: “Lo tomamos con alegría, para nosotros es importantísimo ver el estadio de esa manera y ver cómo la gente no solo lo llena, si no que apoya. Llegó un momento en el que sentíamos que la hinchada prácticamente nos empujaba y no bajaron los brazos, siguen creyendo en el proyecto y en este equipo que se entrega al máximo. La conexión que hay entre jugadores e hinchas es fundamental par pasar por un buen momento”.

Escuche la entrevista completa