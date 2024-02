Hugo Rodallega: “A los jóvenes no se les está trabajando bien la parte mental”

Actualmente, Santa Fe goza de estar en el selecto grupo de los ocho gracias a Hugo Rodallega, que marcó el único gol en la victoria de su equipo ante Deportivo Cali. El artillero del equipo capitalino es uno de los goleadores del campeonato con cuatro anotaciones.

En diálogo con El Vbar de Caracol Radio, Rodallega habló de las sensaciones que le dejó el duelo ante los vallecaucanos. “Se ganó un buen partido. Era un partido complicado en el que Cali venía de un partido anterior en el que había superado a su rival y por supuesto que querían venir a sumar acá. Pero nosotros tuvimos la fortuna de encontrarnos con el gol, así sea al final, en realidad creo que dominamos el partido todo el tiempo. Insistimos y buscamos opciones por izquierda, por derecha, por la zona central”.

El delantero oriundo de Candelaria, Valle del Cauca, expresó cómo ha sido la adaptación del equipo en la era Pablo Peirano, tras el cambio del esquema táctico, obligado por los malos resultados anteriores. “Lo que el profe ha intentado hacer es poner en función todas las virtudes y características de cada uno. Él es un tipo muy analítico y en realidad él fue quien pidió a la mayoría de los jugadores que llegaron nuevos. Ha intentado encontrar la forma en que uno rinda en la posición en la que él los pone, y en realidad ayer con los tres centrales y tener a tres jugadores en el medio nos dio la posibilidad para crear juego, para defender un poco mejor”.

Últimamente, el equipo ha mostrado que necesita mejorar a la hora de crear opciones claras de gol y en especial, al momento de buscar alternativas de juego diferentes que le permitan tener mejores variantes para encontrar el gol.

“El fútbol es de estrategias. Si es por el centro o jugadas por los costados, es una de las virtudes de Santa Fe y una de las virtudes que podemos explotar por la característica de jugadores que tenemos, pues lo vamos a seguir haciendo. Cada partido es diferente y nosotros en cada partido intentamos plantear lo más favorable para el equipo y que podamos hacerle daño a nuestro rival”, contó Rodallega.

Uno de los factores a tener en cuenta cuando se llega a un equipo importante es el manejo de la presión, factor clave para poder rendir y que, actualmente, el delantero quiere demostrar en su faceta como líder. “La presión siempre se va a sentir y yo soy el primero en hacérselo saber a mis compañeros. Fui muy claro con ellos y cuando tuvimos una reunión y por supuesto como capitán me gustan dejar las cosas claras antes de comenzar una temporada. Les dije que acá tenemos que comprometernos y pensar en clasificar a Santa Fe”.

Marcarle gol a un equipo querido es una situación difícil, y Hugo tuvo que vivirla en el partido al convertir en el minuto 83. “He pasado por muchos países y equipos y en realidad cada que se me presenta es oportunidad de enfrentar a un rival al cual pertenecí en algún momento, pues mi obligación y mi trabajo como jugador de futbol es hacer goles. Siempre intento marcar y brindarme al 100% al equipo que pertenezco, y a la hora de celebrar siempre tengo mucho respeto. (…) Allí Se presentó todo para ser campeón, para ser goleador, para marcar una historia. Entonces siempre les voy a guardar ese cariño y ese respeto, así que me toca enfrentarlos, y como profesional que soy, voy a hacer mi trabajo de la manera en que me corresponde, pero a la hora de celebrar, si tengo mucha prudencia porque no quiero herir sentimientos”.

No cabe duda que el cambio de sistema de juego fue una de las claves en el rendimiento positivo que mostró el cuadro dirigido por Pablo Peirano. “El equipo ayer se vio mucho más sólido con esta línea de 3 y con los extremos bastante abiertos, brindando la posibilidad de tener más gente en el medio. El equipo en general se vio mucho más cómodo. Entonces será una opción que quizás Pablo la va a tener mucho más en cuenta, no, solo de local, sino también de visitante”.

Por último, Hugo habló de cómo ha visto el manejo del fútbol formativo y la dificultad como están llegando los nuevos talentos a los planteles profesionales. El manejo de la parte mental ha demostrado ser tan importante como las habilidades físicas y motrices. “A los jóvenes no se les está trabajando bien la parte mental. Es que no es solo que sepan patear un balón, no es solo que sepan hacer una diagonal, que sean rápidos, que sepan driblar, que puedan ocupar un espacio porque eso muchos lo pueden hacer. Pero ojalá que podamos trabajarles la capacidad mental y personal para que el jugador sea un poco más humilde y que tenga en claro qué es lo que quiere, a dónde quiere llegar, qué quiere aportar”.