Galán rechazó propuesta de Petro: El Metro de Bogotá se mantiene elevado

Bogotá D.C.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó la propuesta del presidente de la República, Gustavo Petro, de hacer un tramo de la Primera Línea del Metro de forma subterránea por la carrera 13.

“El propio presidente reconoció que su Metro ya no se puede ejecutar y planteó una alternativa por la carrera 13 y después por las Caracas que no tiene estudios de prefactibilidad. Esta modificación alargaría por lo menos 4 años más la espera que ya completa 82 años. No vamos a cambiar certezas por el riesgo de la incertidumbre”, indicó el alcalde.

Es “jurídicamente imposible” modificar el contrato del Metro con el consorcio chino

Galán aseguró que la modificación que propone el presidente Petro es “jurídicamente imposible y técnicamente inviable”.

“No es posible cambiar un contrato firmado y ejecución, somos respetuosos de la ley y de la constitución y vamos a cumplir el contrato. La ciudad ya ha hecho inversiones por 2.9 millones de pesos y si el proyecto de cambia buena parte de los recursos se perderían” indicó el alcalde.

Explicó el Distrito que si se acogía la propuesta del presidente Petro se perderían millonarios avances en la compra de predios por la Avenida Caracas y en el translado de redes.

“Se perderían los valores pagados en la Avenida Caracas por la compra de predios y el traslado de redes que asciende a 542 mil millones densos, esos recursos irían a la caneca. No estamos hablando del costo a futuro, son inversiones que ya se hicieron en territorio en compra de predios, la opinión pública debe saber que eso se perdería y que esos recursos se necesitan en las ciudades”, indicó el alcalde Galán.

Estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros no es para modificar el Metro

El alcalde fue enfático en señalar que la Sociedad Colombiana de Ingenieros fue contratada para hacer un estudio académico para futuros proyectos férreos en el país.

“Evaluar futuros proyectos en el país no es evaluar proyectos que están en ejecución. Frente al Metro ni un paso atrás.”, dijo el alcalde Carlos Galán.

Vale la pena resaltar que el Gobierno de, Gustavo Petro, invirtió más de 8 mil millones de pesos en este estudio de la SCI que evaluó más de 9 mil documentos.

En su declaración, Galán inició haciendo un recuento de los años que la capital lleva esperando este sistema de transporte, que solucionaría varios problemas de congestión en la capital.

“Han pasado más de 82 años en hacer realidad el Metro. Han pasado varios alcaldes y esas propuestas no se han cumplido. Por primera vez en a la historia Bogotá tiene un contrato para construir el metro firmado y finaciado, en donde participaron dos Hobiernos Nacionales y que tiene el aval de la Banca Internacional” indicó Galán