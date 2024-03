El presidente Petro aseguró que sí construirá el Túnel del Toyo

Antioquia

Luego de la insistencia de los gobiernos de Antioquia, primero Aníbal Gaviria y ahora Andrés Julián Rendón de que el gobierno nacional le ceda las vías 4G para que el departamento las administre y también las termine, situación que fue reiterada este lunes en Apartado en la intervención del gobernador, el presidente Gustavo Petro respondió que para su gobierno la prioridad es la vida y por ello lo más importante es la construcción de acueductos de agua potable en la subregión y que cuesta un billón de pesos.

“Ese billón de pesos no lo tenemos, si el empresariado bananero no nos ayuda. Y esta ya es una de las tesis del Poder Constituyente que vamos a proponer. Porque es que la principal inversión en Colombia, ya hablando de todo el país, debe ser el agua potable. Y hoy son las carreteras 4G. Sin agua no nos sirve para nada la carretera. Entonces, nosotros tenemos que cambiar la prioridad de las inversiones”.

Aunque en medio del discurso aseguró que si terminará el Túnel del Toyo.

“No que no vamos a hacer el túnel del toyo, al gobernador, nosotros vamos a hacer el Túnel del Toyo. Pero lo que yo propongo es que miremos esto desde una óptica diferente, o sea, que pongamos el prisma, no solamente de las necesidades del gran capital, llámese bogotano, llámese del poblado, azucarero, si estuviéramos en el Valle, y pongamos como primera prioridad, precisamente en una región que ha sufrido un genocidio, el desarrollo humano de la población del territorio”.

El mandatario aprovechó la visita a Urabá para proponerle a los empresarios del banano que cofinancien la inversión en la subregión con el sistema de acueducto regional que él plantea.

“Si el empresariado bananero que durante décadas ha obtenido una serie de ganancias por usar la tierra fértil y el agua de este territorio y la población a través de la fuerza de trabajo, hoy nos retribuye a la región, no a nosotros, ese esfuerzo en términos de cofinanciar con parte de sus utilidades, con el presupuesto nacional, obviamente, y con lo que puede aportar el Departamento de Antioquia, la construcción del acueducto regional o los acueductos municipales, estamos cambiando de manera fundamental el territorio y estamos construyendo las bases de la reconciliación”.

Finalmente recalcó que, si el empresariado se encarga del agua, el gobierno asume la responsabilidad de la salud en el territorio.