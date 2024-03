Comodato entre Alcaldía y Once Caldas para utilizar el estadio con varias modificaciones

Manizales

La Alcaldía de Manizales firmó un nuevo comodato, a un año, con la Fundación Once Caldas, en el cual se articulan acciones entre la entidad y la administración municipal para llevar a cabo actividades deportivas y velar en conjunto por el cuidado del estadio Palogrande.

El contrato anterior tuvo una duración de tres años, más seis meses de prórroga; en esta ocasión, el comodato se firmó por un año a partir del 16 de marzo de 2024 hasta el 16 de marzo de 2025. Diego Espinoza, secretario de Deporte de Manizales

No se hará aprovechamiento económico del bien: el escenario deportivo no será utilizado para otro tipo de actividades que no sean de fútbol profesional colombiano.

Explotación comercial: La publicidad en las pantallas del Palogrande será administrada por la Alcaldía de Manizales, a través de la Secretaría del Deporte. En el caso de las vallas publicitarías, el manejo será directamente con el Once Caldas.

Uso del escenario: La Alcaldía de Manizales podrá hacer uso del escenario deportivo en el momento que se requiera, esto con el fin de asegurar el buen desarrollo de las actividades deportivas.

Limpieza de la unidad sanitaria de la puerta maratón: El Once Caldas deberá asegurar el uso correcto de esta unidad sanitaria y conservarla en perfecto estado y limpieza para los deportistas.

Este documento de la Alcaldía de Manizales y la Fundación Once Caldas es público y está inscrito en la plataforma transaccional SECOP II.

