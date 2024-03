Leonel Álvarez acusa a Joaquín Varela de agredir a un integrante de su cuerpo técnico

Deportivo Pereira venció con suspenso 2-1 a Águilas Doradas en casa, en el cierre de la fecha 12 del fútbol colombiano, un partido que se definió en un tiro libre sobre los últimos minutos del compromiso. El técnico del cuadro pereirano, Leonel Álvarez, atendió la rueda de prensa posterior y se mostró muy disgustado por una acción que habría ocurrido finalizado el compromiso.

“Tengo que hacer un alto acá, porque me da tristeza, puse hasta el nombre, Joaquín Varela, como va a terminar un partido y le paga tres cachetadas al asistente mío. Aquí se le da amor, cariño a todo mundo, al extranjero, pero eso si no, eso no está bien, se está dando trabajo, se le está dando un sueldo para que la familia viva bien, se le está dando amor. Usted sale del partido y le paga tres cachetadas al asistente mío, un extranjero, y hoy podíamos hablar de otras cosas, pero esto sí me da mucha tristeza a mí”, denunció.

El equipo terminó ganando con un gol de tiro libre de Yeison Suárez tras una fuerte falta sobre Faber Gil que por poco termina siendo penalti. Sin embargo, Leonel lo dejó de lado para señalar la situación del final del partido, “Joaquín Varela y justo le toca bailar con la más fea, yo que jugué en esa posición, en ese puesto de 6 y defendí a todos mis colombianos, a todos mis compañeros, para que un tipo venga, extranjero, termina el partido y arma lo que armó. Es una falta de respeto, que respete, esto no tiene que ver nada con la valentía de Águilas”.

“Nosotros nos montamos en el marcador, porque dimos un poquito más, buscamos el resultado, esto es hasta que pite el árbitro y nosotros teníamos la fe de que podíamos ganar el partido, pero si me da tristeza esto, porque es algo que no puede pasar y más un extranjero, acá se le da amor a todos, pero respetemos un poquito, esto no tiene que ver nada con el juego, tres cachetadas juntas, si esto no nos duele entonces a dónde vamos a llegar”, finalizó Leonel.

Con esta agónica victoria, Deportivo Pereira asumió el liderato en solitario de la Liga colombiana, llegó a 26 unidades y quedó a un paso de la clasificación a los cuadrangulares finales.