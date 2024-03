Huertas comunitarias urbanas: una apuesta por la seguridad alimentaria en Barranquilla

En Barranquilla le apuestan al desarrollo de huertas comunitarias, con el apoyo de aliados internacionales, para impactar la calidad de vida de habitantes de cuatro barrios en condición de vulnerabilidad.

Son 27.400 metros cuadrados de cuatro huertas, que serán construidas como parte del proyecto ‘GenerActor’, con el que se espera producir más de 2 mil kilogramos de comida semestralmente para aportar a la erradicación del hambre y a la construcción de un mejor tejido social.

La primera piedra ya se puso en Las Gardenias, una urbanización en el suroccidente de Barranquilla, en la que se estima residen más de 4 mil familias, principalmente desplazadas por el conflicto armado. Aunque nombrar este sector es sinónimo de enfrentamientos, pandillas y violencia; con este proyecto sus habitantes quieren cambiar esta realidad.

Maigel Restrepo tiene 54 años, es desplazado del Magdalena y cuenta como gracias a este programa, pasó de ser una persona que, en el pasado generaba terror en su comunidad, pero tras su proceso de resocialización y luego de dos años de formación, ahora es solicitado para que más personas se vinculen y aprendan sobre huertas comunitarias.

“Estar dentro de una huerta es como estar en un paraíso, estar en otro mundo. Cuando yo estaba sin hacer nada, me dedicaba a sembrar miedo, ahora la gente me ve y me dice: ¿Maigel cuándo hay reunión?”, explica entusiasmado.

Maigel hace parte de una de las 200 personas que al final serán formadas con el megaproyecto de cooperación internacional, del Distrito de Barranquilla, que le apuesta a la agricultura urbana y sostenible, a través de las huertas que estarán ubicadas en los barrios Las Gardenias, Lipaya, La Paz y el corregimiento de Juan Mina.

“Estoy feliz que todos los esfuerzos que hicimos para obtener estos fondos europeos, están impactando de manera extraordinaria. Yo creo que vamos a mostrar todo esto a la Comisión europea para que también se pueda replicar”, aseguró en su reciente visita a Barranquilla, Claudio Bordi, representante de Risorse Per Roma, uno de los tres aliados europeos que financian esta iniciativa.

Huertas escolares

A través de este proyecto también se han logrado formar a más de 400 estudiantes de colegios de las zonas de influencia, quienes en su tiempo libre, tienen la oportunidad de aprender sobre temas como compostaje, reciclaje y economía circular.

Sebastián Sarmiento, tiene 13 años, es estudiante de séptimo grado de la Institución San Luis en Las Gardenias y gracias a Generactor, dice que es feliz dedicándole su tiempo libre a las plantas.

“Prácticamente mi labor aquí es mirar si las plantas están bien, qué le falta, cuánto tiempo le falta. Es algo que me gusta, sembrar es bonito, es como si estuvieras en paz. Yo ahora tengo una huerta en mi casa, después que aprendí aquí en el colegio las prácticas que me dieron, hice una en mi casa”, explicó.

Junto a Sebastián, están estudiantes como Michelle López, Taliana Gómez y Stehpannia Corcho, quienes se han encargado de sacar adelante, cuidar y preservar la huerta escolar que han adecuado en el CDI contiguo a la institución. Allí tienen siembra de piña, ají, cebollín, tomate cherry, papaya, albahaca, patilla, entre otros.

“Con esto podemos tener mucha consciencia sobre la naturaleza, de esta manera sembramos aquí y vemos todo lo bonito que se genera”, manifestó Stehpannia Corcho.

Uno de los aportes más valiosos es la transformación de entornos y la puesta por mejorar la calidad de vida de familias de estratos 1 y 2, así lo asegura el docente Crisóstomo Peralta, quien lidera el proyecto con los estudiantes.

“Generar la cultura de la siembra en casa, generar la agricultura urbana, es la idea; y con eso palear un poco la seguridad alimentaria de estas familias que tienen ciertas dificultades, por eso nos metimos en este proyecto”, dijo el docente a Caracol Radio.

Intercambio de experiencias

En esta apuesta de transformación, los líderes comunitarios han tenido la oportunidad de viajar a intercambio de experiencias en Bogotá, Medellín, Cali y Roma, en Italia para luego ser certificados y traer todo el conocimiento en favor de sus territorios, donde la agricultura urbana se convierte en una apuesta de cambio social.

“Todavía nos falta otro año más de trabajo fuerte para empezar a ver resultados tangibles de lo que se siembre en las huertas, pero ya hemos visto resultados en la comunidad, en la creación de tejido social. La comunidad se ha unido para crear emprendimientos propios y han generado unidades de desarrollo”, explicó Katia Navarro, gerente de Siembra Más del Distrito de Barranquilla.

Maigel Restrepo, certificado por Generactor, el docente Crisostomo Peralta y los estudiantes de la IE San Luis, en Las Gardenias, junto a la mini huerta escolar./ Foto: Caracol Radio Ampliar

