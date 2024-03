Concejal de Palestina, Caldas denunció amenazas de muerte y posible renuncia a su cargo

Manizales

Un concejal del municipio de Palestina, quien pertenece al partido Nuevo Liberalismo, dio a conocer que ha sido amenazado de muerte en varias ocasiones y que no ha podido salir de su casa desde hace días por temor a un atentado en contra de su vida.

Se trata de Gustavo Ríos, corporado de esta localidad del centro sur de Caldas, expresó su preocupación ante las posibles intimidaciones que estaría recibiendo por posible persecución política.

Indicó que está estudiando la posibilidad de renunciar a su cargo y que ante la Fiscalía, denunció estos hechos por lo que espera celeridad en la investigación.

“En los últimos días he venido denunciando amenazas y presiones para que renuncie al cargo de concejal, por lo que hoy por hoy en mi municipio soy el corporado, que más presión tiene y el que más persecución le están haciendo, porque sin duda alguna hay intereses políticos para acceder a mi curul y por eso es que me quieren bajar del Concejo.

“Quieren tener intereses primero que todo corruptos y segundo que todo politiquero; a mí me amenazaron en mi propia casa, precisamente en el lugar donde uno se siente más seguro, pues uno de tantos días, llegaron dos personas, una de ellas portaba un arma, la cual me dice que en caso de no renunciar a mí me van a asesinar por el hecho de no cumplir con esta serie de requisitos, precisamente de esas personas.”

Se espera que, para los próximos días se den a conocer a los posibles responsables de estas amenazas.

Le puede interesar: Biciusuarios en Manizales piden más acompañamiento de la Policía ante casos de inseguridad

Le puede interesar: Por posible evasión de millonarios impuestos en Europa, capturan a una pareja en Manizales