Cicinho estalla contra James por no patear un penalti: “¿Qué hace este tipo en Sao Paulo?”

Sao Paulo quedó sorpresivamente eliminado en los cuartos de final del Campeonato Paulista. El Tricolor perdió en los lanzamientos desde el punto penalti ante el Novorizontinho y varios de los señalamientos han recaído contra el colombiano James Rodríguez.

Tras empatar 1-1 en los 90 minutos, el partido debió definirse en los lanzamientos desde el punto blanco. James, quien había ingresado al partido al minuto 80 en lugar de Wellington, no participó en la definición desde los doce pasos.

Thiago Carpini, entrenador del club, dio a entender en la rueda de prensa posterior al juego que el volante colombiano no hizo parte de la tanda debido a que no se sentía con confianza. Dicha declaración desató la furia de Cicinho, exjugador del equipo, el Real Madrid, la Roma y la selección Brasileña, entre otros.

A través de su cuenta de Instagram, el exlateral publicó: “Que un jugador de la selección aparezca así no es posible, ¿verdad?... Ahora tengo que escuchar que James no estaba seguro de ejecutar un penal, entonces, ¿qué está haciendo este tipo en São Paulo?”.

Y finalmente concluyó, cuestionando la condición física del volante colombiano de 32 años. “No juega porque está fuera de ritmo y no lanza un penalti porque tiene miedo. A engañar a otro”.

Lucas Moura, uno de los cobradores de Sao Paulo en la tanda, comentó sobre por qué James no pateó en la tanda. “Creo que no pateó porque no quiso. Sin duda, si hubiera pedido patear, lo habría hecho. No sé cómo se sentía”.

James, dos penaltis fallados con Sao Paulo

James Rodríguez no ha tenido buena suerte en los penaltis ejecutados con Sao Paulo. Desde su llegada al equipo el volante colombiano ha fallado dos lanzamientos, uno de ellos en los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Liga de Quito, errando el cobro que costó la eliminación. Posteriormente, volvió a patear ante Fortaleza en la Serie A, volviendo a errar su lanzamiento en la derrota 1-2 ante Fortaleza.