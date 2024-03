DT de São Paulo explica por qué James Rodríguez no cobró penal en eliminación del Paulista

São Paulo se despidió del Torneo Paulista luego de perder por penales (4-5) ante Novorizontino en los cuartos de final, tras la igualdad 1-1 en el tiempo regular. James Rodríguez fue suplente, pero ingresó en los minutos finales para tratar de poner la ventaja, pero el juego se fue a la definición y no realizó ningún cobro.

Durante el juego, Novorizotino inició sorprendiendo al minuto 12 con la anotación de Romulo a pase de Lepu y rápidamente, Ferreira lo empató para el cuadro Tricolor a pase de Ferreira. La paridad se mantuvo, aunque el entrenador, Thiago Carpini, le dio ingreso al volante cucuteño al minuto 80′, así como a Igor Vinicius.

¿Por qué no pateó James un penal?

En los penales, Lucas Moura comenzó convirtiendo, mientras que el equipo visitante falló por intermedio de Lucca. Posteriormente, en el cuarto lanzamiento, Michel Araújo desperdició el cobro para los locales y luego lo hizo Diego Costa. Se esperaba que James Rodríguez realizara una ejecución, pero no se acercó al manchón blanco.

Cuando se le preguntó al entrenador sobre por qué el volante de 32 años no ejecutó un lanzamiento, respondió aludiendo a que se basaron en el informe y los porcentajes de conversión. Asimismo, dejó entrever que James no pidió patear.

“Tenemos un informe de lo que trabajamos durante la semana con el porcentaje de cada una, pero el día también escuchamos el feedback del deportista, si está seguro o no, y eso lo tenemos que tener en cuenta. También, si el deportista se encuentra a gusto o no. (No pidió no patear). Pero otros deportistas se pronunciaron antes sobre el bateo, esperamos que los deportistas se pronunciaran y seguimos así. Me gustaría destacar la personalidad de Diego, que quería ganarle. Todos cometimos errores y caímos de pie, convencidos de lo hecho”, informó el técnico de 39 años.

La última vez que James Rodríguez pateó un penal en una definición, fue en los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Liga de Quito. En esa oportunidad, el ex Real Madrid se encargó del segundo y no pudo convertir. Tal vez para esta ocasión, no se sentía con la confianza suficiente para patear.

James Rodríguez viajará a Londres, Inglaterra, para sumarse a la concentración de la Selección Colombia de cara a los amistosos ante España (22 de marzo) y Rumania (26 de marzo). Por su parte, São Paulo volverá a tener acción hasta la semana del 2 de abril, cuando se enfrente a su primer rival de la Copa Libertadores, que conocerá en el sorteo del próximo lunes 18 de marzo. Por el Brasileirao, debutará contra Fortaleza el 13 de abril.