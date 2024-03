Admiten demanda contra reestructuración administrativa en el Área Metropolitana

Medellín, Antioquia

El Juzgado Catorce Administrativo Oral Del Circuito de Medellín admitió para estudio una demanda instaurada por funcionarios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, con el objetivo de declarar la nulidad de los acuerdos metropolitanos que modificaron la estructura administrativa de la entidad, el manual de funciones y la escala salarial; debido a que este se hizo sin el certificado de viabilidad presupuestal previo.

La demanda alega que esta modificación, que permitió la creación de 128 plazas, generando una posible afectación presupuestal de 57 mil millones de pesos solo en el año 2024 y casi 400 mil millones de pesos al 2030.

Según la denuncia, entre las irregularidades al momento de modificar la estructura administrativa del Área Metropolitana está que no se identificó el rol institucional de la entidad pública, no se identificaron y analizaron las funciones generales de la entidad pública, no se analizaron las capacidades y entornos de la entidad pública, no se levantaron la totalidad de cargas de trabajo por empleo, no se incluyeron los anexos recomendados por la guía del Departamento Administrativo de la Función Pública, no se identifica la causa que da lugar a la modificación, no hay análisis de los procesos técnico misionales y los de apoyo, no hay evaluación concreta de los servicios que presta la entidad y el Manual de Funciones y Competencias Laborales no se ajusta a la normatividad vigente sobre la materia en cuanto a algunos cargos.

Fuentes a Caracol Radio explicaron que la iniciativa de buscar la nulidad de los cambios administrativos, que incluía la creación de las 128 vacantes, se debe a que la institución NO tiene como financiar tal carga presupuestal para funcionamiento, lo que puede disminuir la inversión del Área Metropolitana para los próximos años.

En su momento Caracol Radio publicó que, a pocos días de la terminación del periodo de Juan David Palacio Cardona, anterior director, se estaba posesionando personal como provisionales, impidiendo que la nueva dirección definiera el futuro de estas.