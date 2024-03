Temblor HOY 17 de marzo en Colombia y el mundo: epicentro, magnitud y zonas afectadas

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha documentado en lo corrido de este domingo 17 de marzo al menos cuatro sismos de magnitudes menores en diferentes regiones del territorio nacional.

La entidad, que mantiene un monitoreo permanente de la actividad símisca en el país y el mundo, detalló que estos movimientos telúricos se han registrado en los departamentos de Santander, Tolima y Cundinamarca.

A su vez, el SGC precisó que el temblor de mayor intensidad que se ha registrado este domingo tuvo como epicentro el municipio de El Carmen, Santander, con una magnitud de 3,6 y una profundidad de 114 kilómetros.

Esta localidad, ubicada al nororiente del territorio nacional, se encuentra sobre el Nido Sísmico de Bucaramaga, la cual presenta una concentración inusual de actividad sísmica de manera más o menos continua y origina cerca del 60 % de la actividad símismica en el país.

En Colombia se pueden presentar cerca de 2.500 sismos por mes, pero la mayoría de estos no alcanzan una magnitud ni de intensidad relevantes, por tal razón no son percibidos por la población, según indicó el SGC.

Aquí le compartimos el listado de los movimientos telúricos que se han documentado en lo corrido de este domingo:

5:26 A.M. | El municipio de Los Santos, Santander, fue el epicentro de un nuevo temblor de magnitud 3,1 y su profundidad fue de 147 kilómetros.

4:22 A.M. | El municipio de Fuquene, Cundinamarca, fue el epicentro de un nuevo temblor de magnitud 2,2 y su profundidad fue de 138 kilómetros.

2:37 A.M. | El municipio de El Carmen, Santander, fue el epicentro de un nuevo temblor de magnitud 3,6 y su profundidad fue de 114 kilómetros.

2:05 A.M. | El municipio de Honda, Tolima, fue el epicentro de un nuevo temblor de magnitud 2,5 de origen superficial, es decir, menor a 30 kilómetros.

¿Por qué algunas personas no sienten los temblores?

Un movimiento telúrico puede ser percibido por cualquier persona, sin embargo, las condiciones en las que las personas se encuentren provocaran que sientan o no el fenómeno natural. Aunque parezca increíble, con frecuencia se encuentran personas que no perciben los temblores. De acuerdo al experto en geología y profesor de la Universidad del Quindío, Armando Espinoza, hay varios factores que al ser conjugados pueden incidir en que una persona pueda o no percibir un movimiento telúrico.

Según el experto en geología y profesor de la Universidad del Quindío, Armando Espinoza, hay dos factores que inciden en que una persona pueda percibir un temblor o sismo. Estos dos factores son, por un lado, la ubicación exacta en la que se encuentra el ciudadano y, por otro lado, la posición en la que esté. Es decir, una persona puede sentir más o menos un movimiento telúrico dependiendo del lugar y cómo se encuentre, pero también puede ocurrir que no lo sienta.

En este sentido, el profesor universitario señaló que no es lo mismo que una persona esté parada, sentada, o acostada puesto que cada una de estas posiciones implican percepciones distintas. “Todos podemos sentirlos de igual manera. No se trata de que haya personas que sienten los sismos y otras que no. La intensidad con la que sentimos un temblor depende de la posición de la persona y el sitio donde esté. Es decir, si estás de pie tienes menos posibilidad de percibirlo que si estás acostado o sentado tienes más posibilidad”, mencionó el experto en sismos.

Tras esto, el profesor universitario aclaró que las posiciones del cuerpo inciden en la percepción de un sismo, esto debido a que cada una representa un mayor o menor grado de contacto con la Tierra. Es decir, que al estar parado la sensación es diferente a cuando se está acostado o cuando se está sentado. La percepción también cambia cuando se está caminando, ya que al estar en movimiento no se siente tanto.