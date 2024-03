“Hay adictos al poder, yo no lo soy”: Petro a Vargas Lleras por propuesta de Constituyente

Colombia

La propuesta del presidente, Gustavo Petro, de adelantar una Asamblea Nacional Constituyente en caso de que el Congreso no apruebe sus reformas sociales sigue dando de que hablar. Esta vez, provocó un cruce de trinos entre el mandatario y el exvicepresidente y líder del Partido Cambio Radical, German Vargas Lleras.

“Quien votó por la reelección fue usted, German, no yo. Usted estuvo 16 años en los gobiernos de Uribe y Santos, no yo. Hay adictos al poder, yo no lo soy”, señaló Petro en su cuenta de X, respondiéndole a Vargas Lleras, quien había cuestionado el planteamiento del mandatario indicando que al mandatario no le interesa el Estado de Derecho.

“A Petro nunca le importó el Estado de derecho y ayer nos notificó su propósito de perpetuarse en el poder”, dice el trino del líder de Cambio Radical.

A su vez, el presidente aseguró que el proceso que implica una Constituyente es la base del Estado Social de Derecho y que incluso, la Constitución de 1991 señala que el pueblo es la fuente de toda soberanía.

