El Chivato con su música invita a tomar una pausa, respirar y comenzar de nuevo

Música

Punto y coma es el álbum musical que en folk colombiano presenta el cantautor bogotano conocido como El Chivato. Afirma que es la palabra con la que una parte de la zona andina colombiana se refiere a los niños y adolescentes que son rebeldes moderados.

En diálogo con LO MAS CARACOL El chivato explicó que el titulo está relacionado con la salud mental y significa: parar, respirar y volver a empezar.

El álbum está compuesto por las canciones: Punto, Los buenos deseos, una canción para sentir, Bucle, Inolvidable, Coma, Diamante, la mala actitud y un Jack y mi otro yo.

Emilio Rincón, el nombre real de El Chivato, explicó que estas canciones surgieron durante el aislamiento de la pandemia que lo afecto bastante requiriendo ayuda psicológica profesional.

El Chivato nos dice que ‘Punto y Coma’ es un disco que representa un antes y un después en su carrera y busca conectar con el público de una manera más íntima y profunda partiendo de su origen como artista y persona.

Su música está inspirada en el DIY (Do It Yourself) y el PMA (Positive Mental Attitude), dos filosofías punk que aplicó al folk para crear su propio estilo y mensaje. Además, las canciones que aún no han salido al aire, pero que están en el disco, son un viaje personal basado en el concepto de “parar, respirar y volver a empezar”, un símil al usar el ‘punto y coma’ (;) en un texto.