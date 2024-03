Contraloría Distrital advierte riesgo de $6.643 millones que perdería Bomberos Bogotá

Bogotá

La Contraloría Distrital alertó que el Cuerpo de Bomberos de Bogotá habría adquirido siete máquinas extintoras por valor de más de 13.500 millones de pesos, de los cuales, alrededor de 6.643 millones estarían en riesgo.

Y podrían perderse por el incumplimiento en los pagos de la Unión Temporal Extintor 4x4 con la fabricante estadounidense Navistar Defense, la cual produce los chasis para maquinas que extinguen incendios; y que desembocó que la entrega de dichas máquinas deben efectuarse para el próximo viernes 22 de marzo, pero se estableció un plazo de 15 meses para cumplir con la adquisición.

El riesgo de perdida de los más de 6 mil millones, corresponden al incumplimiento del pago anticipado avaluado en 13.557 millones de pesos dentro del contrato 588 de 2022 y hecho por la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Específicamente la empresa 7M Group, que es una de las firmas dentro de la Unión Temporal Extintor 4x4, está inhabilitada para seguir con el contrato por una serie de sanciones impuestas por el mismo incumplimiento, por lo que pidió ceder su participación y como consecuencia otra empresa, propuesta por ellos, estarían también imposibilitados porque sus representantes son miembros de 7M Group.

Las sanciones impuestas a 7M Group, se deben a denuncias públicas dentro del escándalo del ‘carrusel de tanquetas’ que evidenció corrupción en la adquisición de carros blindados y repuestos de la Policía Nacional.

Bajo ese contexto, el contrato 588 de 2022 y que generó la alerta del ente de control capitalino, tenía como fecha pactada de terminación el 22 de marzo del presente año, pero luego de cuatro suspensiones siendo la última del pasado 14 de marzo, se estableció la finalización del contrato para el próximo 14 de agosto. Y es por estos incumplimientos que la fabricante Navistar Defense, le informó a la Contraloría de Bogotá, que el avance en la construcción de los siete chasis es del 0%, porque no ha recibido el depósito requerido del 50% para iniciar con la fabricación, y estiman que esa elaboración puede tardar un poco más, hasta no se deposite el dinero.

Frente a esto el contralor distrital, Julián Mauricio Ruiz, aseguró que “la directora de la Unidad Administrativa Especial, ha dicho que el uso del pago anticipado por más de 6.600 millones, ha sido adecuadamente invertido en la compra de chasis y algunos equipamientos; esto no es cierto o al menos no en su totalidad, primero porque el fabricante no ha recibido 2.109 millones de pesos como se informó, sino que sólo ha recibido giros por 1.315 millones, lo que deja una seria duda en cuanto a 794 millones de pesos que se encuentran embolatados y sobre los que claramente la Unidad de Bomberos ni el contratista han dicho la verdad”, denunció.

Cabe aclarar que del porcentaje anterior, equivalen a unos 600 mil dólares y que por el momento sólo se han desembolsado 300.000 efectuado en diciembre de 2022, por lo que aún no se sabe del paradero de más de 1.600 millones de pesos correspondientes por el Cuerpo Oficial de Bomberos y los contratistas involucrados. La ciudad sólo cuenta en la actualidad con 35 máquinas extintoras, de las cuales 14 están fuera de servicio.