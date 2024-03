Revuelo político por propuesta de Constituyente de Petro: según oposición busca reelegirse

Congreso

El anuncio del presidente Gustavo Petro de, en caso de que el Congreso no apruebe su reforma a la Salud, abrirle la puerta a una eventual Asamblea Nacional Constituyente ha despertado, como era de esperarse, una tormenta política entre los distintos sectores.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el senador de Cambio Radical David Luna: “Se le cayó la máscara señor presidente. Hoy muestra su verdadera faceta y sus rasgos dictatoriales, lo que siempre ha querido es aferrarse al poder. ¿Habla de democracia para victimizarse, pero se le olvida para amenazar? Ojo Colombianos, los invito a crear un frente contra la reelección, tenemos que hacer respetar las instituciones y el equilibrio de poderes”, dijo en su cuenta de X.

En caso seguido, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia dijo que “rechazamos la propuesta del presidente Petro de llamar a Colombia a una constituyente. El M-19 estuvo en la discusión y construcción de la Constitución del 91 que todavía no se ha terminado de realizar. Este no es el momento de embacar a Colombia por un laberinto del que no sabemos que va a salir. Como lo ha pasado a Chile, donde se ha perdido muchísimo tiempo, se genera incertidumbre, se detiene el crecimiento económico y se afecta la prosperidad”.

Para la senadora uribista, además, “lo cierto es que el presidente Petro tiene que saber que cuando se es presidente no es emperador y por lo tanto hay límites, límites de la rama judicial, límites de los otros poderes y por supuesto, límites que impone el Congreso cuando no aprueba sus proyectos”.

Aunque el representante del Pacto Histórico Alfredo Mondragón respaldó al presidente, reconoció que es una propuesta compleja: “la opción no es que el pueblo renuncie a conquistar esos derechos, sino que tal vez las señales son que se deben transformar estas instituciones y es el marco general en el cual el presidente Petro convoca una Asamblea Nacional Constituyente. Es una propuesta bastante compleja, pero creo que tiene toda la decisión, como lo ha dicho, y es que el pueblo colombiano no se vaya a convencer de que no hay posibilidades de cambio en Colombia”.

Otros congresistas han coincidido en que el jefe de Estado tiene que dar mayor precisión sobre los objetivos y alcances de esa eventual Constituyente. Aseguran que la falta de precisión contribuye a que haya un alarmismo generalizado que puede o no tener razón de ser.