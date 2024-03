Reparos desde la academia frente a posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente

Petro propone una asamblea nacional constituyente si no aprueban sus reformas en Congreso. EFE/Ernesto Guzmán / Ernesto Guzmán ( EFE )

Cúcuta

Desde la academia hay reparos al discurso del presidente Petro quien durante las últimas horas advirtió sobre la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente frente al posible hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso.

Aseguran que el mandatario viene manejando un discurso contrario a las pretensiones dadas a conocer durante su campaña, lo que lo pone en aprietos por los presuntos incumplimientos al respeto de la misma Constitución.

“El discurso actual es que las personas no le permiten avanzar, es decir, que el legislador no le permite avanzar, o que el judicial no le permite avanzar, pero jamás ha dicho que sea bajo el incumplimiento de la Constitución y eso es un problema grave, porque lo que está criticando es el funcionamiento del Estado en sí, la organización democrática que le permitió a la presidencia en un momento podría parecer que estorba” dijo a Caracol Radio Juan Camilo Páez, docente universitario en Norte de Santander.

Agrega que se debe analizar a fondo el modelo constitucional y el mismo planteamiento con el fin de no ir en contra de los principios del estado.

“Cuando se pretende cambiar la Constitución, normalmente se alega que el modelo constitucional que se tiene es deficiente y tiene que ser cambiado, ese no es el discurso presidente. Creo que es una propuesta por la que atraviesan diferentes presidentes de la República, pero que debe ser analizada con mucho rigor y por supuesto basada en los principios convencionales y constitucionales”

Por último solicitan respeto a la carta magna como contenedora de los derechos mínimos para la ciudadanía colombiana.