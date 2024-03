La Defensoría del Pueblo ha identificado más de 20 casos de reclutamiento de menores

La Defensoría del Pueblo advierte de la situación de reclutamiento de menores por parte de grupos armados en el suroccidente del país y en cinco departamentos donde se han reportado casos en lo corrido del año.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró que se vienen trabajando en un informe que próximamente se presentará al país, pero en su paso por Barranquilla, adelantó que en lo corrido de este año, se han identificado 23 casos de reclutamiento de menores en los departamentos de Huila, Nariño, Cundinamarca, Putumayo y en el Cauca.

El defensor dijo que es preocupante las prácticas irregulares, especialmente en el sur de Colombia.

“El departamento del Cauca, especialmente la subregión del norte del Cauca, que viene operando conforme a nuestro sistema de alertas tempranas, viene operando como centro de acopio y entrenamiento de menores de edad para ser distribuidos no solo en las subregiones del país, sino también en otras”, expresó.

Procesos de paz

El funcionario también se refirió a los diálogos de paz, reiterando que creen en el proceso, sin embargo, insistió que deben darse con reglas claras y sin privilegios para los grupos armados.

“Los grupos armados ilegales tienen que tener claro que existen condiciones inamovibles, una tiene que ver con la erradicación inmediata de cualquier situación de secuestro de toda persona en el territorio. En ese mismo sentido, con esa voluntad de paz que dicen tener, deben liberar a todas las personas. Y la segunda condición es que no sigan reclutando niños, niñas y adolescentes para ser parte de las filas; los niños no pueden ser combatientes, no puede ser instrumentalizados”, puntualizó el defensor Camargo.

El funcionario participó en Barranquilla en el Congreso Internacional de Derechos Humanos, Género y Enfoque diferencial.

