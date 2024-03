Investigador de IFM Noticias denunció un ataque en Medellín

Medellín

Este viernes el coordinador de la unidad investigativa del portal web IFM Noticias y veedor ciudadano Daniel Esteban Salazar denunció que fue víctima de un ataque por parte de dos hombres que se movilizaban en moto en el corregimiento de San Antonio de Prado, sur de Medellín. Los agresores golpearon el vehículo particular en el que se desplazaba.

El señor Daniel relató a Caracol Radio que llegó a la zona a evidenciar unas denuncias sobre temas relacionados con alcantarillado y otros problemas en una urbanización, pero en vez de encontrar la noticia encontró a los agresores que le atacaron el carro a golpes, con el adentro.

“Desafortunadamente, lo que me tenían era una emboscada. Cuando yo llegué y me parquié ahí en la unidad residencial, que es una unidad abierta, me abordaron dos sujetos en una moto con pasamontaña y sin placa y encendieron el carro mío a batazos. Y uno ya estaba tratando de desenfundar un arma, se le trabó en el pantalón y pues logré encender el vehículo y salir inmediatamente del sector e irme a resguardo a la estación de policía del corregimiento”, relató.

Por fortuna el investigador periodístico y veedor ciudadano no sufrió lesiones en su humanidad y solo fueron daños en el carro con los vidrios rotos, pero el susto su fue bastante por lo que ya interpuso la denunciante la fiscalía para que sean las autoridades las que investiguen este hecho violento, aunque por ahora podría tener una hipótesis y podrían estar relacionado con su actividad.

“Es muy complejo. El portal Noticias, donde yo trabajo, llevamos varios días siendo atacados y seguidos los directivos, e inclusive esta semana se denunció como a la editora general la estaban persiguiendo y preguntando por ella en la casa. Aparte, el corregimiento de San Antonio donde he residido, yo he hecho denuncias de cómo se han robado el presupuesto participativo y las he hecho seriamente directamente a los órganos de control. Entonces, uno podría tener varias hipótesis respecto tanto a mi actividad como a mi activismo respecto a por qué podría haber sido un aviso de un atentado contra mi vida”.

Indica que el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez ya lo llamó a verificar cuál era su estado y a rodarlo en este momento y, solo espera que se surtan las instancias institucionales.

Precisamente el mandatario en su cuenta de X escribió “mi solidaridad con @DanielESalazarH quien fue víctima de un atentado hace algunos minutos. Daniel es uno de los ciudadanos que con valentía denunció la corrupción de la anterior administración. Muy enrarecido el ambiente. No dejaremos de denunciar lo que encontramos. Solicito a la @PoliciaColombia y a la @FiscaliaCol proteger a Daniel e investigar este hecho”.

Cabe recordar que justo esta semana fue asesinado en Amagá Asdrúbal Vélez Orozco, hermano del alcalde del municipio de Andes. El señor Vélez había sido contratista del anterior alcalde de Medellín Daniel Quintero.