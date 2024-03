Desde el 20 de marzo inicia fase departamental y regional de Juegos Intercolegiados

Cartagena

La ciudad Heroica fue ratificada por el Ministerio del Deporte como sede de las fases departamental y regional de los Juegos Nacionales Intercolegiados correspondientes a la vigencia 2023.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La fase departamental se llevara a cabo los días 20, 21 y 22 de marzo para deportes individuales, con competencias simultáneas en los municipios de El Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno y San Jacinto para deportes de conjunto.

Alcaldía de Cartagena presentarán obras de remodelación del nuevo Estadio de San Fernando

Los deportes individuales que competirán en Cartagena en categorías pre juvenil y juvenil serán: ajedrez, atletismo y natación; pesas en juvenil, pre juvenil y juvenil; Taekwondo y patinaje en juvenil y pre juvenil respectivamente. Los encuentros de Futbol de salón masculino y femenino se cumplirán en El Carmen de Bolívar en las categorías pre juvenil masculino; los de futbol sala masculina y femenina en San Juan, en tanto que el futbol juvenil masculino y femenino, baloncesto juvenil y pre juvenil masculino se realizarán en San Jacinto.

Los deportes de conjunto de béisbol, softbol, baloncesto pre juvenil y juvenil femenino, futbol prejuvenil femenino, voleibol en sus dos categorías y géneros, no podrán competir en la final departamental ya que no cumplieron con lo estipulado en la resolución No. 539 del 3 de junio del 2023, en el sentido de que para que pueda haber fase final de una disciplina deportiva de conjunto en departamentos con más de 41 municipios, deben confirmar su asistencia un minino de seis municipios, en su categoría y género.

Las instituciones educativas que representarán a Cartagena en la fase departamental de los principales juegos estudiantiles del país son: la Juan José Nieto I.E. Soledad Acosta de Samper, Fe y Alegría, El Progreso, Colegio Salesianos San Pedro Claver, I.E. Técnica de Pasacaballos, I.E. Nuestra Señora del Carmen; Ciudad Escolar Comfenalco, y José Manuel Rodríguez Torices-INEM.

El Instituto Distrital de Deporte y Recreación –IDER- asumirá los costos para el desplazamiento de los deportistas de las Instituciones Educativas de Cartagena a cada uno de los municipios donde se realizarán las competencias de los deportes de conjunto.

FASE REGIONAL CARIBE

La fase regional Caribe 2 de los juegos intercolegiados nacionales se desarrollará entre el 3 y el 10 de abril en escenarios deportivos de Cartagena con la participación de estudiantes deportistas de Córdoba, Sucre, del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y Bolívar. Así lo confirmó la coordinadora técnica del Ministerio del Deporte, Andrea Méndez, tras verificar las condiciones logísticas y técnicas de la ciudad para el desarrollo de las justas.

Las competencias contarán con la presencia de 684 deportistas en futbol, baloncesto, voleibol, fútbol de salón y futbol sala en las categorías prejuvenil y juvenil en ramas femenina y masculina. Córdoba, Sucre y Bolívar estarán en todos los deportes mientras San Andrés no estará en baloncesto, futbol, fútbol sala prejuvenil femenina y futbol juvenil femenino.

Los escenarios seleccionados para las competencias son: el coliseo Norton Madrid para voleibol y futbol sala, coliseo de Comfenalco en voleibol, futbol sala y futbol de salón, coliseo Salesianos en futbol de salón y futbol sala; el coliseo de deportes de combate para el baloncesto, en tanto que el fútbol se jugará en el estadio de San Fernando y las canchas de Alameda la Victoria, reservándose el estadio Jaime Morón para las finales de esa disciplina.

La organización de la fase regional Caribe 2 de los juegos estará a cargo del Instituto Distrital de Deporte y Recreación-IDER con el apoyo del DADIS, DATT, Secretaria de Gobierno, IPCC, Policía Nacional e IDERBOL.

Los Juegos Intercolegiados Nacionales son una herramienta de Transformación Social de competencias y encuentros que fomentan el desarrollo deportivo, fortalece lo valores y promueve la formación integral, en el marco de la política publica nacional para el desarrollo del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre.

Está dirigido a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, entre los siete y los 17 años, escolarizados o pertenecientes a organizaciones que atienden personas con discapacidad, además de docentes, entrenadores y padres de familia, motivando la participación y fortalecimientos de sus habilidades deportivas técnicas y físicas.