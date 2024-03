Aprueban debate de control político por recursos de la tasa de seguridad en Barranquilla

Aprueban debate de control político por los recursos de la tasa de seguridad en Barranquilla.

La iniciativa ya fue aprobada en plenaria y está por definirse la fecha del debate propuesto por el concejal Antonio Bohórquez, quien busca trasladarle interrogantes a los funcionarios citados del recaudo y destinación del dinero, debido a que a pesar de los anuncios no se ha visto mayor reducción de la violencia urbana.

“Por un lado lo que considero la inconstitucionalidad de cobrar esa tasa a los usuarios de la energía eléctrica porque antes no se les cobrara, y esto más en el marco de la sentencia de la Corte, que dice que aunque el plazo se acaba en junio, la Corte descubre que no era ajustada a la Constitución que se autorizara este cobro porque el Congreso no había detallado los elementos del tributo”, manifestó el concejal.

Tras el convenio firmado entre el Distrito y la Gobernación, Barranquilla pasará a recaudar cerca de 70 mil millones de pesos.

