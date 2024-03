Gremios de carga contradicen al MinTransporte, no se irán a paro por incremento de ACPM

En medio de la presentación del proyecto de red ferroviaria nacional propuesta por el Gobierno Nacional, el ministro de transporte , William Camargo, reprochó que los gremios de transportadores anunciaran, según él. movilizaciones en oposición a las mesas de trabajo para definir el precio del galón del ACPM con el Ministerio de Hacienda.

“Se han desarrollado varias mesas, pero es desafortunado estando en un escenario de conversación, cada vez que se plantea esto, algunos de los gremios de transporte amenacen con paro, asegurando que el costo del diésel afecta los costos de operación cuando eso lo pagamos todos los colombianos”, dijo Camargo.

Así mismo manifestó que el gobierno está abiertos para espacios de diálogo y esperan llegar a una tarifa que permita recuperar parte del recurso para llevarlo a otras inversiones, y que de esta forma se actualice el Sice-Tac.

Sin embargo, Alfonso Medrano, presidente de la Cámara Intergremial del Transporte fue enfático en asegurar que ellos no se han planteado realizar paro por las razones que exponen desde el gobierno. Al contrario, el jefe de la Colectividad de UNIDOS reitera el compromiso de no levantarse de las mesas hasta que no haya un acuerdo beneficioso para los colombianos.

“Nosotros como cámara no hemos amenazando con paro (...) expusimos la fórmula por la que creemos se debe calcular el aumento, (...) y desde ahí el ministro no nos volvió a llamar. No podemos hablar de negociación cuando el señor ministro no nos ha respondido, y si a eso va nosotros no aceptaremos eso porque no es el momento económico del país para el aumento del diésel”, concluye Medrano.

Medrano reitera que se cite nuevamente a las mesas técnicas, las cuales desde hace más de un mes no han sido citadas por el Ministerio de Hacienda.

Recordemos que las movilizaciones de Fedetranscarga, uno de los gremios de la Cámara, fue citada en su momento en contra de las afirmaciones del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que proponía subir el precio del combustible hasta 3000 pesos por galón, y no en contra de las mesas técnicas en las que se discute el alza del ACPM.