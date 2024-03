Denuncian persecución y estigmatización a contratistas que trabajaron con Daniel Quintero

Antioquia

A través de sus redes sociales, el exconcejal de Medellín, Luis Bernardo Vélez, denunció que la administración de Federico Gutiérrez emprendió una persecución y estigmatización a contratistas que hicieron parte de la administración de Daniel Quintero.

“Auxiliares administrativos, profesionales, bachilleres, que solo por el hecho de haber trabajado en el gobierno de Quintero se les está estigmatizando y no se les está dando la posibilidad de trabajar. Yo me pregunto, ¿será motivo que una persona que tenga derecho, que tenga necesidad, que tenga que trabajar en un gobierno, luego se rechace y luego se le quite la oportunidad de trabajar cuando es una persona idónea, con trayectoria, con vocación, con mucha experiencia, que lo ha hecho bien? Es grave la situación. Y no es rumores, no es chismes, es una situación que está ocurriendo”, cuestionó el político.

Vélez alertó que lo más preocupante es que se están retrasando procesos sociales por esta situación.

“Se están interrumpiendo y sobre todo retrasando procesos, programas que van a perjudicar la ciudad porque la gente la están mirando con lupa, es lo que dicen, para señalarla si trabajó o no en Quintero. Evaluemos la gente por sus competencias, por su ética, por su calidad, por su trayectoria y no solamente por una situación política porque creo que eso sería devolvernos a un asunto muy político, y muy clientelar”.

Hace pocos días se hizo viral en redes sociales un comunicado de prensa, supuestamente firmado por la Secretaría de Gobierno de Medellín en la que se le pedía a todas las dependencias que se revisara con cuidado las hojas de vida de los nuevos contratistas y que se apartaran aquellas cuya experiencia acreditara su trabajo con la anterior administración. En su momento, el distrito advirtió que esta información era falsa.

Sobre esta denuncia en particular, el distrito no se ha pronunciado al respecto.