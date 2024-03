Turistas del mundo conocen Colombia a través de la música en sede cultural de Laureles

Medellín

Conocer Colombia a través de la música, el café y las tradiciones se ha convertido en uno de los atractivos principales para los turistas del mundo que visitan Medellín y los habitantes de la ciudad en un centro cultural ubicado en el sector Laureles-Estadio, en el centro-occidente de Medellín.

Son cuatro pisos en donde la reconocida organización Colombia Canta y Encanta con 20 años de trayectoria en formación musical en la capital antioqueña brinda esta experiencia.

Esta iniciativa denominada Colombia Me Enamoras es una experiencia de turismo cultural que representa los espacios coloniales, la historia y las tradiciones; acompañado de un café recién molido y un show musical de jóvenes que han obtenido los principales premios artísticos en Colombia, y han representado al país por varios años en Europa, México, Estados Unidos y otros lugares del mundo.

“En este espacio nuestros visitantes pueden recorrer y conocer historias del folclor colombiano, maravillarse con los trajes folclóricos artesanales, y se van enamorados de la música, los colores, las danzas, de nuestro café y todo lo que somos como país. Nuestro trabajo es brindar al turista una experiencia única llena de cultura, arte, diversidad en un ambiente que enamora, gracias a la alianza con las agencias de turismo de nuestra ciudad”, indicó Sandra Escobar, su coordinadora.

Este encuentro tiene una duración de dos horas y actualmente se realiza gracias a la alianza con organizaciones de turismo de la ciudad.

“Me encantó la experiencia de Colombia Canta y Encanta, porque es muy interactiva, sus espacios son muy bellos y el talento de los chicos del espectáculo es increíble, me voy maravillado del folclor de Colombia y por supuesto recomiendo que no se vayan de Medellín sin disfrutar esta actividad tan especial y llena de cultura”, finalizó Gaby Jones, visitante de New York.