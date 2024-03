“Trabajo y mínimo vital se respetarán”: Dumek Turbay sobre operativos de espacio público

Cartagena

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, respondió a las críticas por los recientes operativos que adelanta la Gerencia de Espacio Público y Movilidad en diferentes sectores de la ciudad para desalojar a vendedores informales.

Durante las últimas horas, en redes sociales se hizo viral un video donde una mujer que vende bebidas en la calle llora porque le solicitaron que se retirara del lugar en donde se encontraba ejerciendo su actividad.

Así mismo, hubo rechazo a la reconocida artista plástica, Maribel Segovia, quien lleva más de 20 años en la Plaza de Bolívar, le decomisaron sus lienzos, obras y caballete durante un operativo.

A través de su cuenta de X, el alcalde Dumek Turbay, aseguró que su gobierno no persigue a nadie. Ante esta situación ordenó a varias dependencias acompañar la política de Espacio Público de una manera planificada e integral.

“Antes que nada debo insistir en varias premisas: Este gobierno no persigue ni atropella a nadie. Identifica el problema, evalúa, concerta, planifica, dialoga, ¡Escucha! Nada se hace ni se hará por imposición. Con base en los últimos acontecimientos, he analizado la situación con el equipo asesor para revisar y ajustar. Por eso he dado instrucciones precisas a varias dependencias de @AlcaldiaCTG, para que acompañen el proceso de la Política de Espacio Público de una manera planificada, integral y con enfoque diferencial, donde se busque el equilibrio y prevalezca el interés colectivo”, expresó.

El mandatario sostuvo que se respetará el derecho al trabajo y mínimo vital. Además, ratificó que no habrá restitución de espacio público sin garantías al vendedor o artista. “Comenzaremos con un gran censo de caracterización para poder identificar variables y tomar decisiones con mayor precisión en aras del orden”, sostuvo.

Dumek Turbay anunció que los artistas plásticos se reunieron con el IPCC y Espacio Público para evaluar y definir un plan de acción para garantizar su estancia. Ambas dependencias están en total disposición y apertura.

“Reitero que nadie será desalojado. Habrá una mesa de trabajo con sus representantes a quien contactaremos, por eso pido por favor de su parte disposición de escucha, armonía y ánimo propositivo, aquí el objetivo es y será siempre dialogar para resolver y avanzar. A la artista Maribel Segovia, ofrezco disculpas en nombre del gobierno y hoy mismo les serán devueltas sus obras y herramientas de trabajo. Será además uno de los puntos a tratar”, concluyó.