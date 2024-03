¿Tiene hermanos? La ciencia explica cuál sería el más inteligente: conozca si es usted

Los hermanos son aquellas personas que indudablemente le harán compañía de por vida a quienes los tienen. En muchos casos, incluso podría decirse que estos cumplen el rol de ser los primeros amigos que se tienen. Además, son aquellos compañeros de juego a quien también se le pueden confiar secretos y anécdotas que van sucediendo a medida que van creciendo.

La presencia de hermanos en la vida

Tener hermanos puede aportar una serie de beneficios significativos a lo largo de la vida, “la convivencia con ellos favorece el desarrollo de habilidades sociales y fomenta el aprendizaje de valores como el respeto, la empatía, la generosidad, la colaboración y la responsabilidad”, explica un artículo publicado por la Clínica Universitaria Rey Juan Carlos.

Indican también que los niños y niñas con hermanos tienen más facilidad para socializar, debido a que ya están acostumbrados a relacionarse con otros niños. En ese sentido, los hermanos también pueden brindar consuelo, comprensión y apoyo emocional en momentos difíciles.

La interacción con ellos también permite aprender habilidades sociales, como compartir, negociar, resolver conflictos y trabajar en equipo desde una edad temprana. Además, los hermanos pueden servir como modelos a seguir y proporcionar ejemplos de comportamiento, actitudes y valores.

Por último, tener hermanos puede significar tener compañeros con los cuales se comparten recuerdos especiales que enriquecen la vida, y a medida que se crece, pueden convertirse en fuentes de apoyo mutuo, consejos y ayuda práctica en diversas situaciones.

La inteligencia

La inteligencia es un concepto bastante complejo de definir. Sin embargo, de acuerdo con un artículo publicado por Oscar Castillero, Psicólogo de la Universidad de Barcelona, la inteligencia podría definirse como la capacidad o conjunto de capacidades principalmente cognitivas que permiten a las personas adaptarse a un entorno, resolver los problemas que este plantea e incluso anticiparse a ellos con éxito.

Además, la inteligencia no se limita a la capacidad académica, sino que abarca una variedad de habilidades cognitivas, emocionales y prácticas. En una investigación realizada por Bernard Devlin, Catedrático de Psiquiatría y Ciencia Clínica, para la Universidad de Pittsburg, explican que los genes corresponden a un 48% del cociente intelectual de un humano y que el otro 52% corresponde factores como el cuidado por parte de la familia, el contexto ambiental y la educación que esta persona haya recibido a lo largo de su vida.

¿Existe un hermano más inteligente?

Ante esto, otro estudio realizado por la Universidad de Leipzig en Alemani, realizada por Julia M. Rohrer, Boris Egloff y Stefan C. Schmukle, que fue publicado en ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, indica que el orden de nacimiento entre hermanos puede tener diferentes impactos en el curso de la vida de una persona y en su inteligencia.

En primera instancia, para el estudio utilizaron diferentes datos como el tamaño de las familias, edades y estratos socioeconómicos de personas pertenecientes a varios países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania. De acuerdo con el análisis arrojado, los hermanos mayores son los más inteligentes, pero el motivo no está relacionado con una cuestión biológica.

El factor principal para llegar a esta conclusión está relacionado con la forma de crianza de los primogénitos. Esto a causa de las responsabilidades que suele conllevar cuidar y dar ejemplo a otras personas más pequeñas que también están en un constante proceso de aprendizaje.

Además, los hermanos mayores también suelen manejar un nivel más alto de responsabilidad y exigencia para apoyar el proceso de crecimiento de los menores.