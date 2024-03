Por falta de pago a trabajadores, HGM tuvo que cancelar plan quirúrgico

Antioquia

Uno de los sindicatos del Hospital General de Medellín denunció que durante la jornada del lunes 12 de marzo se canceló el plan quirúrgico de la entidad. Se trata de 14 cirugías que estaban programadas para el día y que no se pudieron realizar por falta de personal.

“Se canceló debido a que como la central de esterilización toda es tercerizada, pertenece a Sintravid, los trabajadores que allí prestan servicios han tomado la decisión de no asistir más a prestar el servicio debido a que no cuentan con los recursos para movilizarse, ni para llevar los alimentos para prestar el turno. Por este motivo, como la central de esterilización es el corazón de cirugía, no se pudieron realizar las cirugías”, le contó a Caracol Radio Eduin Palacio, presidente de Sinprogen.

El líder gremial aseguró que la situación sigue siendo crítica, a pesar de la intervención de la actual administración, al punto de que otros servicios también están afectados.

“El laboratorio clínico se encuentra trabajando a media marcha porque el 50% de las personas que prestan servicios en el laboratorio, entre bacteriólogos y auxiliares de bacteriología, auxiliares de laboratorio también están en la misma situación por el no pago de sus salarios. Entonces ellos tomaron la decisión de no prestar más el servicio hasta que cuenten con los recursos para desplazarse hasta la institución y poder prestar el servicio”, recalcó el funcionario.

El personal médico pide a la Alcaldía de Medellín que intervenga esta situación que consideran tan crítica para menguar las afectaciones que se está generando a la prestación de servicios a los usuarios.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud no se ha pronunciado sobre el tema.