Presidente de Nacional sobre continuidad de los directivos: “La junta tendrá que decidir”

Mauricio Navarro, presidente, y Esteban Escobar, director deportivo de Atlético Nacional, declararon en horas de la mañana del miércoles 6 de marzo en medio de una rueda de prensa organizada por el club antioqueño.

Los directivos pusieron en conocimiento varias de las situaciones que vive el equipo actualmente, como el tema de las amenazas, la salida de Dorlan Pabón, el proyecto deportivo del club, su situación contractual con la institución, entre otros temas.

Hay que ganar

Para nadie es un secreto que la crisis que vive Nacional pasa por un tema que junta varios factores que hoy tienen al club en los últimos lugares de la tabla, y con la eliminación de torneo internacional. Para Mauricio Navarro, presidente de la institución, la clave para revertir este crítico momento es comenzar a ganar y sumar de a tres.

“En la posición en que estamos nosotros, el primer objetivo es ganar. Lo único que cambia esto es ganar, y estar cercanos y meternos a los ocho. Una vez estemos dentro de los ocho es otro campeonato, y eso ya está demostrado”, declaró el presidente.

Con el técnico nuevo, Pablo Repetto, la responsabilidad de salir de esta situación es grande, a la vez que delicada por la falta de resultados. Sin embargo, Navarro sabe que a la institución paisa llegó una persona con compromiso. “El técnico sabe a qué club viene. Es un club que tiene que ganar, que tiene estar arriba, que tiene que estar pelando títulos. Nosotros no estamos ajenos a ello, ni mucho menos. Lo único que cambia esto son los resultados”.

Las amenazas a todo el equipo

De parte de diversos frentes, el plantel conformado por jugadores, técnico y directivos han sido amenazados en varias oportunidades, que no justifican el atentar contra la integridad y seguridad del ser humano. Las autoridades correspondientes tienen conocimiento de todos estos hechos, y trabajan en función de dar respuesta a cada uno de los casos.

“Yo en eso no me ocupo mucho, he recibido amenazas como las hemos recibido muchas personas en Atlético Nacional. No solamente el vicepresidente, el director deportivo (...) otras personas. Uno lo que hace con eso es ponerlo en conocimiento de las autoridades y hasta ahí llega la labor de uno, uno sigue trabajando. Las autoridades ya tendrán que intervenir si consideran que amerita intervenir por las denuncias que uno pone. Pero no son nuevas, desde que el año pasado hubo el episodio de aquel partido con América, se aumentaron las amenazas y las autoridades tienen conocimiento de eso”, expresó el directivo.

Futuro de los directivos en manos de la junta

Esteban Escobar, director deportivo del equipo, se confesó en su sentimiento de continuar con su trabajo a pesar de las dificultades. Asegura que el desistir de sus cargos no es una opción para ellos y que seguirán en el cargo hasta que no sean tenidos en cuenta.

“Cuando hay una situación difícil como la que estamos viviendo, asumir la responsabilidad más fácil es huir. Nosotros no somos así, asumimos y entendemos que la situación es difícil. Estamos trabajando en futbol, hay días en los que se gana, otros en los que se pierde, y sabemos que en los días en que se gana no somos los mejores, y en los días en que se pierde somos los peores. La mejor manera en que la hinchada esté con nosotros y con el club es revertir los resultados”, expresó Escobar.

En cuanto al tema de la continuidad de ambos directivos como empleados de Nacional, Navarro fue enfático al decir que “la junta directiva tendrá que decidir cuál es futuro nuestro”, dentro de los próximos meses, cuando continúe el campeonato y el proyecto deportivo.

La evaluación del equipo

Mauricio Navarro tocó el tema de la valoración del equipo en diferentes temas, deportivo, administrativo, financiero, etc. Para el presidente, no fue el mejor año, pero se vale destacar los títulos conseguidos en Superliga ante el Pereira, y Copa Colombia contra Millonarios. Sin embargo, la caída más fuerte fue la que tuvo el equipo cuando perdió la final de Liga 2023-I con Millonarios, en los cobros desde el punto penal.

“El año pasado, fue una evaluación que en lo deportivo, sin ser un año brillante, ni el mejor de Nacional en su historia, fue un año donde también se lograron objetivos. Desafortunadamente, se perdió la final (vs. Millonarios), nos dolió a todos. Perdimos la final que menos queríamos perder. Se ganó la Superliga, la Copa BetPlay. Nos dolieron mucho las goleadas (…) En lo deportivo, el año pasado no fue el mejor, pero tampoco el más malo. Y se cumplió con el propósito de ir dándole posibilidad de jugar a algunos jóvenes que hoy en día son el patrimonio del club, que se han ido valorizando”

¿Y la confianza qué?

Esta situación compleja golpea a cualquier profesional de manera mental y emocional, y los jugadores del plantel no son ajenos a este momento. El director deportivo reconoció que actualmente, la parte psicológica está bastante golpeada, por lo que será un punto importante a trabajar para cargar emocionalmente al plantel en lo que queda de temporada, la cual termina el 20 de abril con la fecha 19.

“Tenemos hoy un déficit gigante en el tema de la confianza, en el tema de creer en el talento. Que los jugadores tanto los refuerzos como los de la casa sepan, entiendan y crean lo que es tener la camiseta de Atlético Nacional”, concluyó Escobar.