Jhon Solís busca un cupo en la Selección Colombia: expectante al llamado de Néstor Lorenzo

Jhon Solís vive un buen presente a nivel personal y colectivo con su actual equipo, el Girona. El equipo del este de España, situado a pocos kilómetros del mar, es segundo en la Liga, detrás del Real Madrid, que es primero con 69 puntos.

El colombiano llegó al plantel español en septiembre de 2023, proveniente de Atlético Nacional por un valor de seis millones de euros, significando la quinta venta más cara de toda la Liga colombiana, y la segunda en la historia de Atlético Nacional.

Desde entonces ha jugado un total de 18 partidos: 14 por Liga, y cuatro por Copa del Rey, competencia en la que realizó una asistencia para la victoria de su equipo ante el Elche por la tercera ronda, el 6 de enero de 2024. La participación en esa cantidad de partidos representa un total de 564 minutos jugados: 244 por Liga, 320 por Copa.

La continua titularidad en Atlético Nacional hizo que el club se fijará en él y lo fichase pocos días después de comenzar la temporada en Europa. Si bien las adaptaciones pueden parecer complejas, Solís ha venido sobrellevando esos obstáculos, acostumbrándose a la idea de su entrenador, y al ritmo de vida en territorio español, que tiene notables diferencias con el entorno en Colombia.

“Quiero consolidarme como titular. No ha sido fácil porque es mi primera vez en Europa y el Girona está muy bien, entonces es difícil que el DT mueva las fichas. He ganado minutos, pero mi objetivo es jugar mucho más. Quiero consolidarme en el Girona”, expresó hace unos días el jugador de 19 años en una entrevista concedida a Transfermarkt.

El anhelado llamado a la tricolor

Para todo jugador de fútbol, vestir la camiseta de la Selección y representar al país es un sueño entre la lista de pendientes. Con su rendimiento, Solís ha demostrado tener las capacidades para afrontar un reto así de importante, como lo es jugar en el mediocampo del equipo nacional, puesto pretendido por muchos.

”Tengo mucha ilusión de llegar a la Selección Colombia. Es muy lindo representar al país. Me dolió mucho no estar con la Sub-20 el año pasado”, complementó el volante, que no pudo alinear en el equipo para el Mundial Sub-20 disputado en Argentina.

Este año, la Selección tendrá dos amistosos ante España el 22 de marzo, y ante Rumania el 26 del mismo mes. A su vez, en junio se jugará la Copa América, objetivo clave para la Selección, y las Eliminatorias al Mundial de 2026 en el último trimestre del año.

Solís espera ser tenido en cuenta en los planes del técnico Lorenzo, tras la lesión de un fijo como Matheus Uribe, y con ello sumar sus primeros minutos con la camiseta tricolor.

“Espero que algún día pueda ir y aportar, hacerme una posición en el mediocampo con esos jóvenes que vienen detrás. La clave está en el carácter y poner el sello joven”, añadió.