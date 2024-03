Juan Pablo Zuluaga: Entren o no los grandes a finales, nuestro objetivo es ser campeones

Juan Pablo Zuluaga, mediocampista antioqueño de 30 años que llegó esta temporada como refuerzo de Independiente Santa Fe, se ha logrado consolidar y con ello ganar un puesto en el once titular del equipo capitalino. El jugador habló en El Alargue de Caracol Radio sobre su rápida adaptación, el buen momento que vive Santa Fe en la parte alta de la tabla y no dudó en referirse al mal momento del los tres grandes del fútbol colombiano: Nacional, Millonarios y América.

Se le inició preguntando sobres las claves del equipo bogotano para revertir el flojo arranque de la Liga, a lo que respondió, “Bueno, digamos que yo creo que el inicio del torneo para nosotros futbolísticamente no fue el mejor. Tuvimos unos resultados no positivos ante Pasto y Envigado, pero creo que era normal, después de que en este torneo habíamos llegado, 12, 13 o 14 jugadores nuevos y hubo muy poco tiempo de trabajo en la pretemporada. Solamente fueron dos semanas de pretemporada, el torneo empezó muy rápido, entonces nos costó mucho empezar la Liga de la mejor manera, pero afortunadamente los jugadores y con la ayuda del profe pudimos captar la idea rápido, plasmarla en el terreno de juego y así conseguir resultados que hoy nos tienen arriba en la tabla”.

Tras el mal arranque, el director técnico uruguayo Pablo Peirano realizó un cambio de esquema para encontrar los resultados y una mejor versión del equipo. Zuluaga, uno de los jugadores importantes en ese método, se refirió a dicho cambio: “Yo creo que el cambio de esquema que implantó el profe nos vino muy bien a todos, creo que esa línea de tres o de cinco nos ha dado mucha solidez defensiva. Hoy somos el tercer equipo que menos goles recibe en el futbol colombiano. Somos un equipo muy sólido y fuerte, la línea de tres también en el medio con Yilmar (Velásquez), Daniel (Torres) y cuando ingresa Jhojan (Torres). Tenemos jugadores de muchas características diferentes, que nos hemos sabido compenetrar y entender muy bien para poder darle ese equilibrio al equipo, para apoyar tanto en ataque como en defensa a los delanteros de nosotros. El esquema fue muy bueno y tenemos los jugadores ideales para eso y lo entendimos muy bien”.

¿Le costó la adaptación a Independiente Santa Fe?

“No la verdad no, es muy bonito sentir esa sensación en El Campin. Creo que el hincha se ilusionó y nosotros también. Ver el estadio con más de 20 mil personas, ojalá el sábado sí lo puedan llenar, es fundamental para nosotros el acompañamiento de nuestra hinchada, que cada equipo que venga a jugar en El Campin sienta la localía y que eso adentro sea un horno para el equipo que venga a visitarnos. Nosotros también nos pusimos como objetivo tenerlo como un fortín, hemos sacado muchos puntos de local y creo que la gente ha sido fundamental y uno como jugador se siente feliz al ver que la gente está motivada, a uno le genera más responsabilidad y más compromiso durante el tiempo que más se pueda”.

¿Qué opina del momento de Nacional, Millonarios y América?

“Bueno yo creo que para todos los jugadores de fútbol profesional colombiano es muy lindo que en las finales siempre esté Millonarios, Nacional, América, Santa Fe, Cali, Junior. Pero yo creo que es una liga muy competitiva, hay equipos muy parejos, conformados no solo desde los nombres sino desde los hombres, con técnicos de mucha experiencia, como el caso Bucaramanga, el caso Pereira, Equidad, Once Caldas. Son equipos que están muy bien diseñados, que tienen entrenadores de mucho recorrido, que han sabido conformar su equipo y poder competir esta liga. Cada vez que va pasando los días y los años, el fútbol ya no es tanto de camisetas sino de jugarlo, es un fútbol colombiano muy competitivo, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Pero para mí, como admirador de fútbol colombiano, siempre me gusta que estén los grandes metidos en los ocho porque eso le da emoción al torneo; sin embargo, si se está dando así es porque los equipos que estamos en los ocho estamos compitiendo muy bien, estamos llevando el torneo con mucha seriedad. Ellos han tenido mucho trajín este comienzo de año con torneos, viajes, ahora se les suma la Copa Libertadores, han tenido muchas lesiones también y obviamente nosotros, Santa Fe, como equipo grande, hemos venido haciendo nuestro trabajo y entren ellos o no, el objetivo de nosotros es ser campeones. Nosotros, independiente del que esté, tenemos que jugar los mismos partidos con la misma seriedad”, comentó Zuluaga.

¿Partido complicado el sábado ante Deportes Tolima?

“Indudablemente, Tolima es uno de los mejores equipos que se han conformado en el futbol colombiano, tiene grandes jugadores, un gran técnico como lo es David González, jugadores en un gran momento, como Yeison Guzmán, Lucumi, Brayan Rovira, Alex Castro. Creo que va a ser un partido muy intenso, muy físico. Tolima tiene jugadores muy rápidos, te sabe contragolpear, pero también te sabe tener la pelota. Va a ser un partido muy lindo, esperamos que esta semana el profe nos dé la información y la estrategia para poder contrarrestar lo bueno que ellos tienen y poder nosotros sobreponernos y ganar el partido. El objetivo es ganar y así poder llegar a 25 puntos y estar muy cerca de la clasificación. Hay que aprovechar la localía, pero va a ser un partido muy difícil de principio a fin, va a ser un partido muy largo, donde necesitamos de todos los hombres, tenerlos a todos dentro del terreno de juego y poderlo competir muy bien porque va a ser muy exigente”, finalizó el mediocampista de Santa Fe.