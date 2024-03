Repetto explicó por qué no da a conocer la lista de convocados previo a un partido

La era Pablo Repetto en Atlético Nacional inició con empate sin goles en el Atanasio Girardot frente a Bucaramanga en un partido gris, sin opciones claras de gol. Tras la igualdad, el entrenador atendió a los medios de comunicación, resaltó las virtudes de su equipo y aclaro dudas sobre su metodología. También reconoció que el momento anímico que atraviesan se está reflejando en lo deportivo, “hoy fuimos de más a menos, independientemente de que en el primer tiempo no pudimos lograr el gol, teníamos la sensación de que estábamos más cerca”.

“No tenemos mucho tiempo, hay que pensar en ganar”, dijo Pablo Repetto tras un nuevo partido sin conseguir la victoria en casa. Son ocho partidos sin conocer la victoria y cinco sin poder anotar, el panorama en el cuadro verdolaga no es alentador y Repetto tiene la responsabilidad de cambiar las cosas antes de que el Todos contra Todos termine y pueda clasificar a los cuadrangulares finales. Quedan nueve compromisos y 27 puntos en disputa.

“La ansiedad y todo lo que se está viviendo nos jugó en contra, empezamos a ser imprecisos, no tuvimos ese último pase, no fue fino, pasa por todo lo que se está viviendo, un tema de nerviosismo, de ansiedad, los jugadores quieren que todo se haga bien, cuando estás ansioso o nervioso en un deporte de precisión pasa lo que nos pasó hoy, no pudimos lograr el gol que nos diera los tres puntos, luego el rival prácticamente no nos atacó, no hay ni un tiro al arco, pero nosotros no tuvimos las situaciones que pretendíamos para poder ganar”, sentenció.

Pablo Repetto sobre su metodología y la decisión de blindar al equipo

Una de las primeras decisiones de Repetto y cuerpo técnico tras la llegada a Nacional fue no hacer públicos los jugadores convocados para cada encuentro así como tampoco informar el reporte médico de los jugadores lesionados, esto lo hizo público a través de un comunicado del departamento de prensa del club previo al partido contra Bucaramanga.

En la conferencia, el entrenador fue cuestionado por esta decisión y él explicó los motivos haciendo énfasis en que esta ha sido su forma de trabajar en todos los equipos que ha dirigido. “Nosotros los vamos a respetar a ustedes (a los periodistas), no lo tomen personal, pero entendíamos que era un tema de que como llegábamos nuevos el rival iba a hacer un partido con una línea de cinco, cuatro volantes, y darle una idea del equipo iba a hacer que tomara mayores precauciones con características individuales. También es porque nosotros generalmente lo hacemos, es un tema de protección a los jugadores, no es no pensar en el trabajo de ustedes. La gente no mira quién va a jugar, la gente es hincha de Atlético Nacional, el hincha es hincha de los colores, no creo que lo afecte”, explicó.

Finalmente, explicó que ya ha vivido una situación similar en el pasado, en que toma a un club con números en rojo y lo saca de la crisis, “cuando llegué a Liga de Quito en 2017 estaba peleando el descenso, estaba a dos puntos, tuvimos ese primer semestre y al siguiente fuimos campeones. Revertimos, quizá no con la hinchada tan dolida, manifestándose de esta manera con cánticos contra los jugadores”, y agregó que “No tenemos mucho tiempo, hay que pensar en ganar, estos dos puntos que dejamos nos complican un poquito más, quedan 27 puntos en disputa, pero hemos quedado un poquito relegados de las pretensiones que tenemos”.

El entrenador también analizó el empate

“Por momentos se vieron algunas cosas buenas, incluso hay cosas buenas que ellos no tienen, eso es lo bueno de la parte defensiva, ellos tienen dos remates fuera, no pisaron el área, no nos generó, eso se rescata. Hay circuitos por banda que hicimos bien, las cosas positivas, mantenerlas y empezar a corregir otras, adaptarnos a las características de los jugadores para poder sacar el máximo provecho de ellos”, sentenció.