Jota Pe Hernández: “¿Le entregaría sus hijos de 15, 16 y 17 años al ELN para alcanzar la paz?”

En la noche del martes 12 de marzo, el senador del Partido Verde, Jota Pe Hernández, denunció que el Gobierno de Gustavo Petro estaría permitiendo, supuestamente, que los menores entre los 15 y 17 años puedan ser “reclutados por las guerrillas”.

Según el congresista, en el protocolo que contempla la prolongación del cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) establece que “no se pueden utilizar menores de 15 años en el conflicto armado, incluyendo acciones de inteligencia y bélicas”.

“Esto es gravísimo, y hoy lo denuncio, porque los menores que se le fugaron a las disidencias de las FARC están en peligro. Y no puede ser que el Gobierno salga a decir: ‘el ELN al menos se comprometió’. ¿Desde cuándo los bandidos ponen el orden en el país?”, indicó Hernández.

Cepeda acepta que si se aprobó en el 6to ciclo de diálogos, que el ELN puedan reclutar menores de 15, 16 y 17 años.



el límite de solo 15 años, permite a los guerrilleros, llevarse a los de 15,16 y 17 a sus filas.



NUESTROS MENORES SERÁN ENTREGADOS A LAS GUERRILLAS!

En 10AM HOY por HOY de Caracol Radio, el congresista reiteró que en este protocolo firmado entre el Gobierno y el ELN se estaría violando la Ley 833 del 2003, debido a que no se estaría prohibiendo el reclutamiento de los adolescentes, con lo cual se estaría “autorizando”.

“Lo que no está prohibido, está permitido. No es posible matizar esto, no es posible avalarlo, así el senador Iván Cepeda salga a decir que sigue siendo ilegal. En ese protocolo no se está prohibiendo el reclutamiento, con lo cual se está avalando”, señaló Hernández.

En ese sentido, reiteró su oposición a estos diálogos de paz, señalando que la única opción que considera posible es que el Estado enfrente a las guerrillas y las derrote

“Utilizo las palabras de Juan Manuel Santos y le pregunto a las madres y padres ¿Le va a entregar sus hijos de 15, 16 y 17 años al ELN para que sencillamente podamos llegar a un acuerdo con esa guerrilla?. La paz a qué costo”, cuestionó Hernández.

El Congreso

Frente al encontrón que tuvo en medio del debate de moción de censura del ministro de Defensa, Iván Velásquez, con la senadora María José Pizarro, Jota Pe anunció que llevaría a cabo una queja frente a la Procuraduría.

“Ella no puede tratarme como animal o como perro, por más de que yo sea hombre. Creo que el respeto debe ser mutuo y lo que hice anoche fue evidenciarla. Porque sencillamente estoy en mi posición de legislador de hacerle control político al Gobierno”, concluyó Hernández.