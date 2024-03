Denuncian que gobierno en diálogos con ELN redujo edad de reclutamiento de menores

Colombia

En medio del debate de moción de censura al ministro de Defensa, Iván Velásquez, el senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández, denunció que el Gobierno de Gustavo Petro en el sexto ciclo de diálogos con el ELN habría avalado que esa agrupación reclute menores de 15, 16 y 17 años.

“Es cierto ministro que en los diálogos que se están llevando a cabo con el ELN y sobretodo en cierre del 6to ciclo, el pasado 5 de febrero del 2024, en el protocolo de acciones específicas para el cese al fuego bilateral, temporal y nacional, entre el Gobierno y el ELN, en el punto 14 ustedes dejaron especificado lo siguiente? yo quiero saber si es cierto o no y que los senadores presten atención. Punto 14: ‘No utilizar de manera alguna a menores de 15 años de edad en el conflicto armado conforme con el Derecho Internacional Humanitario, incluyendo acciones de inteligencia y bélicas’. Ministro, yo si quiero escuchar su respuesta, porque si esto es verdad es gravísimo que el Gobierno esté validando esta degradación de estos estándares”.

Y agregó: “¿ósea que menores de 15, 16 y 17 sí pueden ser reclutados?, no sé, pregunto, ojalá que esto no sea así”.

Por su parte, el senador Iván Cepeda, se refirió a lo dicho por el senador Jota Pe Hernández. Sostuvo que en los diálogos se logró que el ELN se comprometa, en el cese al fuego, a que el reclutamiento de menores sea verificado “hasta los 15 años” y agregó que “eso no quiere decir que eso no se reprima”.

“Eso que usted preguntó, senador Hernández, sí está aprobado, ¿por qué? Porque protege a menores de edad. ¿Quiere decir que no vale la protección para los que tienes mas de 15 años?, no. Eso de dónde lo saca usted, la ley penal rige, no está limitada por ningún cese al fuego, quien intente reclutar menores de edad debe ir a la cárcel, debe ser reprimido por la Fuerza Pública, pero hemos logrado que el ELN en ese documento que usted ha mencionado aquí, se comprometa al menos, en el cese al fuego, eso será verificado hasta 15 años y eso no quiere decir que eso no se reprima”, dijo el senador Cepeda.

Luego de esto el senador Jota Pe Hernández aseguró en sus redes sociales: Cepeda acepta que si se aprobó en el 6to ciclo de diálogos, que el ELN puedan reclutar menores de 15, 16 y 17 años. El límite de solo 15 años, permite a los guerrilleros, llevarse a los de 15,16 y 17 a sus filas”.