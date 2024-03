Jhon Bodmer sobre su paso por Nacional: “Me sentía preparado e hice cosas muy buenas”

Jhon Jairo Bodmer no pudo continuar el proceso en Atlético Nacional. Su salida, impulsada por la falta de resultados, se terminó concretando en parte por las amenazas que estaba recibiendo desde diciembre. Durante su paso por el cuadro antioqueño, dirigió 22 partidos, de los cuales ganó 8, empató 4 y perdió 10, para un rendimiento del 38.5%.

Casi un mes después desde su salida, el técnico bogotano habló con El VBar Caracol sobre su paso por la institución, calificándolo como positivo. Resaltó el hecho de haber ganado un título ante Millonarios, así como la falta de tiempo para poder consolidar la idea y luego sumar jugadores al plantel.

Su balance en Nacional: “Si uno se queda con la realidad más cercana, pues digamos que mi sentimiento es de impotencia por muchas cosas. Pero estuve cuatro meses largos, alcancé a ser partícipe de un título, así que al final el balance tiene muchas cosas buenas. Nadie quiere salir de una institución, la que sea, pero yo quería continuar, tenía la convicción que se podía escalar y crecer desde la idea de juego y seguir trayendo jugadores para armar una nómina competitiva. No se cumplieron con los objetivos, la experiencia fue buena, logramos mostrar nuestro trabajo y por resultados muchas cosas no funcionaron como creíamos. Creo que fue más lo positivo que lo negativo”.

Las amenazas recibidas: “Entiendo la duda de las amenazas, me contaron algo de un programa, porque yo no manejo el mundo mediático. Lo de las amenazas es una realidad, no es un cuento, es la realidad. Una vez llegó la noticia de las amenazas, me ubicaron que si me interesaba irme para Estados Unidos vía asilo. Esto es un país normalizado: no puede ser que desde diciembre me estén amenazando, pero es normal en el fútbol. Es un tema muy tiste, pero así es, es un tema normal, desde diciembre había amenazas, les di manejo, es un tema que las personas de Nacional viven a diario, se le dio manejo, me ubicaron por redes sociales, una vez llegaron a mi celular, mi número privado, les dimos manejo, no se habían metido con mi familia, pero avanzaron a la familia y ellos no están acostumbrados a este tema, lo evaluamos, le dimos largas, se sumaron los resultados, un camerino con presión extra. Tenía la tranquilidad que quería y sentía que tocaba darle un aire al camerino era por el bienestar de todos, del camerino, sentía que había respaldo de jugadores, de los directivos, pero sentía que tenía que buscar darle un aire al grupo, había puna presión hacia mí y hacia los jugadores y dijimos: vamos a dar un paso al lado, no pasa nada”.

¿Estaba preparado para el reto?: “Es muy sencillo y puede que existan diferencias en la forma, pero yo no sentía la presión de la cual la gente habla, porque la presión viene del mundo mediático, esa es la presión que se puede generar y con la cual se puede desgastar. Acá no importa si hay 13 millones de hinchas que presionan o no, en el mundo mediático hablan bien y mal. Uno aprende y se aísla del mundo mediático, voy a mi trabajo tan tranquilo que desarrollaba mis trabajos tranquilos. Uno nota qué jugador tiene vida mediática y eso hay que ir atacando para que las cosas vayan mejorando. Yo me sentí muy cómodo, muy a gusto. Claro que me sentía preparado, muy a gusto. Dirijan cuatro partidos y saquen una final contra Millonarios, el equipo con mejor proceso y rendimiento y gánenla, y gánenla teniendo en cuenta los lesionados y los convocados a procesos de Selección. Si uno revisa, uno dice que el balance fue muy bueno y con proceso, con tiempo, se hubiese podido consolidar muchas cosas. Me sentía preparado e hice cosas muy buenas y también hay cosas por mejorar y corregir”.

La salida de Dorlan Pabón de Nacional: “Yo con Dorlan no he hablado posterior a eso, creo que es sano darle un tiempo como cualquier ser humano y desconozco cuál sea la razón. Tuvimos una buena relación, hablábamos mucho, nos comunicábamos con él y Jefer (Duque) y un camerino que se maneja con los capitanes, hay reglas que se manejan con los capitanes. Pero había un desgaste para todos, tampoco íbamos a entrenar y era Disney World y felices, había un desgaste. Con Dorlan, total agradecimiento, un capitán que hizo todo porque el camerino estuviera unido, pero a veces las cosas salen y a veces no, no nos salieron y estoy esperando el tiempo para preguntarle. Desearle lo mejor a él y a su familia”.

Los fichajes de los jugadores: “Cuando uno está en vísperas de hacer contrataciones, si necesitamos 7 jugadores, yo no saco un listado de 7, saco un listado de 35 jugadores, son cinco por cada puesto. En algunos casos se pudo contratar, en otros no. El jugador, cuando es en Nacional, cobran 5 o 6 veces y terminan llegando a un equipo que les paga menos y terminan aceptando esas otras ofertas”.

¿Asume cierto grado de responsabilidad?: “Yo nunca he omitido la responsabilidad, cuando no se gana soy yo y cuando se gana, los jugadores hicieron las cosas bien. Las responsabilidades son colectivas. Hice cosas bien y cosas por mejorar. Si hubiese cambiado algo, era haber hecho un equipo conservador, que me da más probabilidad de ganar, pero con Nacional no me perdonaría hacer un planteamiento conservador, a menos que esté enfrentando a un rival con pergaminos muy altos. Yo no me permito ese planteamiento entendiendo que en el proceso iba a dar réditos sí o sí”.

¿Cómo decidió dar un paso al costado?: “Cuando terminamos el partido del Cali, yo sentía que el camerino, era la frustración y la impotencia, no por los resultados, sino por lo que hacíamos en el día a día y lo que sentíamos que había cómo. Uno sabe cuando un grupo no está desde las ganas, los deseos, que compran la idea o no, pero uno sabe cuando sí y hacíamos ajustes de una cosa, que eran detalles y uno sentía a los jugadores con las ganas de sacar las cosas adelante. Comparando los entrenamientos, una semana, un microciclo, con lo que hacíamos en la cancha, había muchas cosas que faltaban por materializar en los juegos y no porque no quisiera, sino por la presión, que lleva a que haya un espacio en el que se va de menos a más y no se arriesgue. Yo dije contra el Cali, que si las cosas no, hablo con los directivos, les digo que voy a Libertadores, les preaviso y si ni gamos ni empatamos, yo les entrego el equipo para que lo piensen y puedan tomar decisiones correctas. Así les dije y así lo hice”