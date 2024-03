“Gustavo Petro es hoy presidente porque le perdonamos sus crímenes”: Miguel Uribe

Colombia

En medio del debate de moción de censura al ministro de Defensa, el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, arremetió contra el presidente Petro: “Gustavo Petro es hoy presidente porque se le perdonamos sus crimines”. También llamó al mandatario “sin vergüenza”.

“Gustavo Petro no oye críticas, no reconoce errores. Es absolutamente sesgado y caprichoso y desde aquí le tengo que decir a Gustavo Petro que no sea sin vergüenza, que el único que participó en una organización criminal que asesinó, que secuestró, que extorsionó, que mató, es él. Que son ellos los delincuentes a los que la democracia colombiana perdonó, es que no se nos olvide que Gustavo Petro es hoy presidente porque le perdonamos sus crímenes y eso lo que evidentemente lleva es a decir que no sea sin vergüenza, nosotros queremos oportunidades para los jóvenes pero no para los delincuentes, a los delincuentes todo el peso de la ley”, aseguró el senador Luna.

Por su parte, el senador Iván Cepeda salió en defensa del presidente Gustavo y cuestionó que en la sesión plenaria se permitan expresiones como las que utilizó Miguel Uribe para referirse al mandatario.

“Simplemente me asombra que un senador de la República pueda llamar al presidente criminal, asesino, bandido, y usted no interrumpa el debate, usted no interrumpa el debate para pedir un poco de respeto. Es decir, el presidente Petro es un hombre que durante toda su vida política ha defendido a la Constitución, la ley, la posibilidad de la convivencia y de la paz y usted tolera en este recinto, presidente, a usted le estoy hablando en este momento, que ponga orden en debate”, le dijo al segundo vicepresidente del Senado, quien estaba liderando la sesión plenaria.

Y frente a lo dicho por Miguel Uribe, Cepeda señaló: “el senador Miguel Uribe qué le digo, es que es el nivel del debate que él tiene, ¿qué hacemos? No le vamos a responder en el mismo sentido ni en las mismas formas. Lo que le hemos propuesto a esta oposición es un diálogo, a pesar de ella misma, a pesar de sus formas, a pesar de sus maneras, a pesar del contenido de lo que exhibe aquí, que no es la preocupación por la Nación, de ninguna manera, no es la preocupación por el bienestar de nuestros compatriotas ni de la paz de esta Nación, no, es otra cosa lo que se está buscando aquí”.

Otros congresistas como la senadora María José Pizarro salieron en defensa del Presidente Gustavo Petro.