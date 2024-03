Denuncian falta de intérpretes de lengua de señas en instituciones educativas de Cúcuta

Cúcuta

Hay inconformismo en los padres de familia de los estudiantes con discapacidad auditiva en la ciudad de Cúcuta debido a la falta de intérpretes en las instituciones educativas.

Aseguran que a pesar de los llamados hechos a la Secretaría de Educación durante los primeros meses del calendario escolar, no se ha obtenido ninguna respuesta.

“Estamos inconformes porque esta es la fecha de los intérpretes, modelos lingüísticos o algún apoyo para nuestros hijos con discapacidad auditiva, no hay contrataciones hasta esta fecha, nuestros hijos están asistiendo al colegio a clases solamente por la asistencia, porque no reciben ninguna explicación, nadie nos dice nada, se lanzan la pelota de un lado a otro y esta es la fecha y no se ha hecho la contratación. Nos dicen que el lunes, el miércoles, siempre nos posponen el día pero no se da la contratación” dijo a Caracol Radio Sandra Alcántar, representante de los padres de familia.

Son muchas las afectaciones en el acceso a la educación que han tenido los estudiantes al no tener orientaciones en la institución lo que debe ser solventado por los mismos padres de familia en los hogares.

“Nos toca a nosotras que sabemos lengua de señas, porque no todos los padres saben, pero pues algunos nos defendemos y tratamos de explicarle las tareas en las casas, pero en el colegio en las evaluaciones ellos quedan totalmente crudos” dijo Marisol Cardona, otra de las representantes de los padres de familia.

Son entre 80 y 100 estudiantes los que por lo menos en el Instituto Técnico Guaimaral como institución que brinda el acceso a la educación a personas en condición de discapacidad, se han visto afectados por la falta de intérpretes u orientadores