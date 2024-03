¿Cómo participa Boyacá en el Concurso Mundial de mejores pueblos para el Turismo Mundial?

Tunja

Hasta el próximo 30 de marzo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene abierta la convocatoria a las entidades territoriales de todo el país que deseen postularse al concurso internacional Best Tourism Villages, que escogerá los mejores pueblos del mundo para el turismo rural.

Por segundo año consecutivo, el Ministerio participará en esta convocatoria de ONU Turismo, antes Organización Mundial del Turismo, iniciativa que destaca los pueblos en los que el turismo preserva la cultura y las tradiciones, celebra la diversidad, genera oportunidades y protege la biodiversidad.

Para participar en el concurso, la cartera de turismo escogerá los ocho mejores pueblos del país donde el turismo de naturaleza, costumbrista y de paisaje sean sus principales atractivos.

Los municipios que se postulen deben tener menos de 15.000 habitantes, estar ubicados en una región con actividades tradicionales como la agricultura, silvicultura o ganadería, y compartir los valores y el estilo de vida de las comunidades por medio del turismo.

En entrevista con el secretario de Turismo de Boyacá, Eduin Contreras dijo que espera que los municipios con vocación turística puedan participar en esta convocatoria.

“Nosotros a través de la secretaría estamos compartiendo la convocatoria del viceminist7erio, hay un formulario para que se postulen los municipios y nosotros estamos convocando a los alcaldes para que postulen a sus municipios y la idea es que tengamos muchos y es el ministerio el que toma la decisión”.

Y envió un mensaje especial a algunos municipios que ya han recibido algunas distinciones. “Queremos que aquellos que han sido tradicionalmente los pueblitos más lindos de Boyacá participen porque consideramos que tienen ese potencial”.

El secretario de Turismo de Boyacá, Eduin Contreras aseguró que así no sean seleccionados, los municipios que participen van a ganar. “Independientemente de que queden seleccionados en esos 8 municipios que va a sacar Colombia, los que no clasifiquen van a tener apoyo en promoción, capacitación y un programa especial que tiene el viceministerio para apoyar estos destinos en temas de capacitación, sostenibilidad, formación y por qué no de algunas en inversiones en temas de infraestructura”.

Estos son los criterios:

- Recursos culturales y naturales

- Promoción y conservación de recursos culturales

- Sostenibilidad económica

- Sostenibilidad social

- Sostenibilidad ambiental

- Desarrollo turístico e integración de la cadena de valor

- Gobernanza y priorización del turismo

- Infraestructura y conectividad

- Salud y seguridad

Los participantes deben enviar el certificado de censo de habitantes del municipio expedido por el DANE y una presentación de Power Point con las acciones desarrolladas por el municipio en esta materia, al correo turismo-cultural@mincit.gov.co.

El equipo técnico del Viceministerio de Turismo anunciará el próximo 24 de abril de 2024 los ocho pueblos ganadores de la convocatoria que participarán en el concurso internacional.

En 2023 los municipios de Zapatoca (Santander) y Filandia (Quindío), fueron ganadores reconocidos en el concurso de Mejores Pueblos para el Turismo Rural, lo mismo que Choachí, en 2022.

Además, los municipios de Barichara y San Vicente de Chucurí, en Santander, e Iza, en Boyacá, ingresaron al programa Upgrade.