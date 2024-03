Ante complicaciones de Reforma de Salud, ¿qué va a pasar con las otras reformas de Petro?

Congreso

En medio del complicado panorama que enfrenta la Reforma a la Salud del Gobierno Petro, luego de que 9 de 14 senadores de la Comisión Séptima anunciaran que votarán por el archivo del texto, el representante del Centro Democrático Hernán Cadavid consideró que el virtual hundimiento de esta iniciativa llevaría a que las demás reformas naufraguen.

“La intransigencia del Gobierno en el tratamiento y discusión de la reforma a la Salud va a crear un efecto cascada sobre las demás reformas del Gobierno Petro: la laboral, la pensional y otras tantas más que están por llegar. El Gobierno no tiene método, no tiene tacto, no respeta el disenso ni las ideas distintas, y el resultado es lo que está teniendo”, indicó el representante uribista.

Sin embargo, el representante liberal Carlos Felipe Quintero aseguró que “no va a ser así. Cada reforma tiene una discusión particular, un escenario diferente; esperemos que se discutan en el seno de cada una de las comisiones. Lo que sí pedimos es que las discusiones se den de acuerdo a las garantías y la independencia que merece el Congreso de la República, y que se realicen todas las discusiones de fondo para así determinar si las reformas continúan o, por el contrario, se hunden”.

En defensa de la agenda del Gobierno, el congresista del Pacto Histórico Alfredo Mondragón señaló que “todos los enemigos de las reformas buscarán cualquier tipo de interpretación, así sea traída de los cabellos, para generar un ambiente siempre adverso a los procesos de transformación. No es nuevo que digan que se va a hundir la reforma, y esta lo que ha hecho es avanzar”.

Añadió Mondragón que “ahora dicen que puede haber un efecto mariposa, que si se cae la reforma a la Salud, entonces se caen las demás. Pero lo que deberían decir es que el efecto mariposa es lo contrario, entre más avance la reforma a la Salud, también podrá tener una incidencia en las reformas, donde se demuestre que podemos llegar a acuerdos”.

El mensaje con el que han insistido los promotores de la reforma a la salud es que la iniciativa no está hundida y que sigue viva hasta tanto no se vote. De hecho, se conoció que una de las posibilidades que baraja el Gobierno para salvarla es que terminen aprobando una ponencia alternativa, que se radique en el transcurso de la semana.