Millonarios, Chicó, Fortaleza y otros equipos del mundo que homenajearon a Akira Toriyama

Hoje faz uma semana que Akira Toriyama, gênio do mangá, deixou o mundo dos vivos. Assim como o nosso rei Zico surgiu no Brasil e encantou até o outro lado do planeta, Toriyama fez o mesmo partindo do Japão. Fica aqui nossa homenagem ao criador de Dragon Ball, que seguirá nos… pic.twitter.com/MbJquOL1Cp