TribalMixtura se va por los sonidos de origen fusionados con el reggae

Música

El puertorriqueño Falú Quilombo y el colombiano Sebastián “Astrópico” Forero integran la agrupación TribalMixtura que desde el 28 de agosto 2021 han convertido en canciones de reggae dancehall las muchas ideas que se les ocurre.

En conversación con LO MÁS CARACOL Falú explicó que lo terrenal, la cultura y demás manifestaciones que representa tribu, se refleja en su trabajo, hizo referencia a la agrupación quilombo de Brasil. Anota que esas coincidencias lo unieron al talento del bogotano Sebastián Forero.

La canción más reciente de TribalMixtura es A Dub Gone Mad (Un doblaje enloquecido) es una colaboración con el legendario productor de dub, Mad Professor. Es una fusión de ritmos caribeños, sonidos electrónicos y líricas en inglés, que invita a bailar y a disfrutar de la diversidad cultural.

En el arte musical que hacen, lo espiritual relacionado con el origen, es protagonista en los proyectos y trabajos finales de TribalMixtura. Afirma que a veces la gente prueba algunas cosas que no le gusta pero porque no son de origen y han sido modificadas.

Otras grabaciones de TribalMixtura son: Astrópico gone mad, Falú quilombo gone mad, Aprofessor gane mad, Green, Estalle colorido y Express that soul.