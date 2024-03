Daniel Bocanegra: “No hay diferencia en jugar entre Nacional y América”

La llegada de Daniel Bocanegra al América de Cali luego de su paso por Nacional entre 2013 y 2019 generó cierto tipo de críticas por algunos sectores de ambas instituciones. Sin embargo, una vez se puso la camiseta del equipo vallecaucano, ha mostrado solvencia en la zona defensiva a pesar del bajo nivel que ha vivido el club a nivel deportivo en lo que va del año.

El futbolista de 36 años pasó por los micrófonos de El VBar Caracol, donde intentó explicar el momento que ha atravesado la institución, el nivel individual que ha mostrado o la ilusión de llegar a la Copa Libertadores 2025. Por su parte, reveló cómo tomó el grupo la salida de Lucas González.

Mal momento deportivo: “No hemos encontrado los resultados que queríamos. Pienso que hemos dominado la mayor parte de los partidos, ha faltado muy poco para poder lograr los triunfos, pero venimos de ganar un partido difícil, venimos de ganar un partido y esperamos que sea el punto de partida para los objetivos que queremos”.

¿A qué se debe ese momento?: Nos faltó un poco de todo, tanto en la parte de concretar los goles como ser más sólidos en defensa o creamos muchas opciones y en la primera que llegaban, nos concretaban, es un bajón anímico y ver que no concretábamos y la primera que tenían ellos, concretaban. Juega la parte mental y eso nos afectó un poco.

Su nivel individual: “Ando muy bien y esto es lo que necesita el grupo, que todos estemos a la altura y es importante mantener el nivel y el estado físico. Lo de la edad, es más mental, pienso que estoy en buenas condiciones, todavía tengo muy buen físico, me siento a gusto y más en este equipo, que hay que rendir en todos los partidos. Uno se prepara para eso, ron retos lindos que uno siempre quiere tener, liderar en todos los frentes, entonces hay que dar lo mejor de sí”.

La ilusión de llegar a la Libertadores 2025: “Lo de la Copa lo comparto (pensamiento con Farías). Es un equipo grande y tiene que estar en torneo internacional, nos dolió la eliminación en Copa Sudamericana, porque es una linda vitrina para el equipo, para nosotros como jugadores. Era importante estar en ese torneo internacional. No se logró y ahora lo importante es luchar por clasificar para la Libertadores del próximo año”.

¿Fracaso no entrar en los ocho?: “Para nosotros es un fracaso no entrar en lo ocho, por lo que es América, los jugadores que tenemos, lo que se trajo y los que había, sería un fracaso no clasificar a los ocho, tenemos que dar todo de sí para clasificar si o si”.

¿Qué les dice Farías?: “Nos da las indicaciones, nos trata de calmar, porque a veces estar haciendo las cosas bien y te vas a entretiempo perdiendo, juega mucho la mente, entonces nos da las indicaciones y por dónde podemos hacer daño y nos trata de tranquilizar y dar la confianza”.

Diferencia entre Nacional y América: “No hay diferencia, los dos son equipos grandes, que pelean todos los torneos, hay la obligación de ganarlos por la grandeza de los equipos y es algo lindo, uno siempre quiere estar en alguno de los dos clubes por la grandeza que tienen”.

La salida de Lucas González: “Nos cogió por sorpresa, pero uno como jugador se debe adaptar a todo eso, cuando estás con un entrenador y lo sacan, hay que adaptarse a lo que quiere el nuevo entrenador, somos profesionales y hay algunos que sacan más provecho de eso, porque tienen la mentalidad y otros tardan un poco más, pero la idea es adecuarse para que todo fluya”.

¿Hay con qué pelear el título?: “Sí, la verdad sí. Tenemos equipos para pelear, hemos dominado en muchos partidos, estábamos intentando calmarnos y sobreponernos a varias situaciones, ojalá que el triunfo nos dé el plus para voltear todo o que tenemos en contra.”

Escuche acá la entrevista completa