Así fue el cruce entre Alberto Suárez y un periodista, tras Unión Magdalena-Real Cartagena

Problemático duelo entre Unión Magdalena y Real Cartagena, válido por la séptima jornada del Torneo de Ascenso. El 2-2 final pasó a un segundo plano, luego de los incidentes vistos durante el partido y en la rueda de prensa.

Los problemas comenzaron sobre los 54 minutos de partido, cuando el Cartagena, que estaba actuando en condición de visitante, se imponía por 1-2 gracias a las anotaciones de Miguel Ángel Murillo y Brayan Lucumí. En el sector oriental del estadio, aficionados del cuadro bolivarense terminaron enfrentándose entre sí, dejando un saldo de dos personas heridas. Al parecer, una de ellas fue atacada con arma blanca.

A raíz de lo anterior, el duelo se suspendió por nueve minutos. Una vez los afectados fueron atendidos y la fuerza pública logró imponer el orden en el escenario deportivo, el juez Julián Muñoz reanudó las acciones. Al final, la historia terminó igualada a dos tantos.

Pero los problemas no cesaron allí. Durante la atención a los medios, un periodista de la ciudad le preguntó al entrenador Alberto Suárez por las razones de su “resentimiento” contra del Unión Magdalena.

“Profe, no es coincidencia, tres veces y hoy es la tercera. Impotencia, pelea, lo mismo que el año pasado. No había bajado este año a rueda de prensa, bajé porque vino usted, me dio la papaya y aquí estoy. Cuéntele a Colombia, ¿cuál es el resentimiento que tiene con estos colores y el Unión Magdalena?”, dijo.

La respuesta del estratega fue contundente: “No habías bajado y eres tan descarado que decís que bajas porque vine. ¿Por qué no te liberás? Andá donde un psicólogo que te ayude a liberarte de Suárez. No puede ser que con una actividad, que es el cuarto poder del estado, vengás con los resentimientos. Los resentimientos son tuyos, la abia es tuya. Esta rueda de prensa no es para venir a expresar eso, hablemos de fútbol”.

Y complementó: “Seguís en las mismas. Te vas a morir un día de estos de un infarto porque no lográs liberarte. Hazlo para que podás crecer en tu profesión”.

A continuación el video (verlo desde el 9:01):

Vale recordar que ambas partes tuvieron un cruce similar el año pasado, más exactamente el 5 de febrero, cuando Suárez era entrenador del Envigado. En aquella oportunidad el mismo periodista le preguntó por el “pobre planteamiento” de su equipo durante el partido, que por cierto terminó empatado a un gol, y se refirió justamente al supuesto “resentimiento” contra la ciudad por lo vivido en el pasado.