Abrimos la puerta para construcción de una ponencia alternativa: senadora Martha Peralta

Colombia

Luego de conocerse que la ponencia negativa tiene el respaldo de 9 senadores, la senadora del Pacto Histórico y presidenta de la Comisión Séptima, Martha Peralta, aseguró que el Gobierno está dispuesto a construir una ponencia alternativa con los diferentes sectores de la célula legislativa.

“Nosotros abrimos la puerta para la construcción de una ponencia alternativa tanto para los que presentaron archivo como los que hoy no se han manifestado, sobre cuál sería su opinión respecto a la reforma y de ahí, esa, presentarla en la comisión, pero no está hundida la reforma hasta tanto no demos el debate en la Comisión Séptima”, aseguró la senadora Peralta.

Peralta aseguró que, para ella, “el proyecto todavía no está hundido”. Sin embargo reconoció que ha habido fallas en la estrategia.

“Para mí el proyecto todavía no está hundido, vamos a hacer los últimos esfuerzos y esperamos que ahí se pueda generar la conciencia, que soy consciente muchos de estos ocho senadores han estado en la disposición de diálogos y consensos. Nos ha fallado la estrategia y es lo que debemos revisar, pero yo lo que les quiero pedir a estos senadores por encima de cualquier interés ideológico pongamos la salud de los colombianos, que hoy hay una crisis profunda”, añadió.

La reforma a la salud está para tercer debate en la Comisión Séptima del Senado de la República. Aún no se conoce cuándo empezará a ser votada.