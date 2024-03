Queremos que paguen todo y se haga justicia: familia de mujer asesinada en Usiacurí

La familia de Lorena Avendaño Urueta, la mujer asesinada la semana pasada, en el municipio de Usiacurí, pide que los señalados de su muerte, reciban una condena por feminicidio.

En Usiacurí, donde ocurrió el caso, siguen consternados tras los hechos, por los que violentamente habría sido asesinada la Avendaño. La investigación ha arrojado que la pareja de la víctima y un amigo, serían los presuntos responsables de la muerte, por lo que un juez ordenó detención intramural en la Penitenciaría el Bosque, mientras avanzan las investigaciones del caso por el delito de feminicidio.

Zoraida Avendaño, hermana de Lorena, pidió que los hoy detenidos, paguen hasta las últimas consecuencias por sus actos.

“Pues esperamos que más adelante no vaya a salir el abogado argumentando algo para que se lo bajen a homicidio. Nosotros lo que queremos es que Néstor y su cómplice paguen todo lo que tenga que pagar. Queremos justicia con mi hermana porque ella no merecía morir así, una mujer tan joven, guerrera, trabajadora, bonita. Él no pensó ni siquiera en su hija”, expresó.

Hija y padres de la víctima reciben acompañamiento psicológico

La hija de la pareja, una menor de 12 años, quien presenció lo ocurrido, está temporalmente bajo custodia de sus abuelos, de acuerdo con lo dispuesto por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Zoraida Avendaño explicó que la menor también está siendo acompañada en el colegio, donde regresó apenas esta semana, tras los hechos.

“Mis padres están recibiendo asistencia psicológica y la niña también. Ella apenas se reintegró hoy a las clases y se le pidió al colegio que también estén pendientes”, puntualizó.

