Metrosalud normaliza entrega de medicamentos en Medellín

Metrosalud reanudó la entrega de medicamentos en sus puntos de atención, Juan David Arteaga celebró que están en la capacidad de dispensar cerca de 21.000 fórmulas médicas, a través de sus 40 sedes en las 16 comunas y los cinco corregimientos.

“Ya hemos sido autorizados por la Junta Directiva de Metrosalud, en cabeza del señor alcalde de la ciudad, el doctor Federico Gutiérrez, de hacer un nuevo convenio y contrato con la cooperativa hospitalaria de Antioquia Cobán para la entrega inmediata de 2.000 millones de pesos en medicamentos. Esto lo estamos distribuyendo por toda la red, ya que desde el pasado mes de enero se habían venido entregando una serie de medicamentos a todas las farmacias de nuestras 10 unidades hospitalarias y de nuestros 42 centros de salud”, explicó Juan David Arteaga, gerente de Metrosalud.

Las unidades prestan sus servicios farmacéuticos de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 7:00 a.m. a 11:00 a. m. A su vez, los centros de salud atienden de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. y sábados de 7:00 am. a 11:00 a. m., excepto Palmitas que también funciona los domingos.

“Esperamos ir terminando durante estos próximos días de marzo con la entrega de medicamentos para que lleguen a toda la ciudadanía, a todos los beneficiarios de la EPS y Savia Salud que hacen parte de la red hospitalaria de Metrosalud. Esperamos que estos 500.000 habitantes tengan un acceso más oportuno y una entrega más inmediata de todos sus medicamentos porque esto va también en un mejoramiento del bienestar y de la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, enfatizó el gerente.

La entidad recordó a los usuarios deben contar con fórmula médica vigente y presentar el documento de identidad original.