Malestar en los usuarios por protesta en las entradas del HUEM

Cúcuta

La protesta realizada el día de hoy por los trabajadores del Hospital Universitario Erasmo Meoz ha generado malestar entre los usuarios del centro médico.

El personal médico realizó un bloqueo en la entrada principal del hospital y la entrada del servicio de urgencias, exigiendo soluciones frente a las denuncias que vienen realizando de irregularidades en las condiciones laborales.

Y aunque aseguraron las garantías en la prestación del servicio, algunos de los usuarios perdieron las citas que tenían programadas, por lo que hacen un llamado de atención.

“Está crítico porque no dejan entrar ni a los médicos y hay pacientes que los necesitan. Hay muchos enfermos y cómo no van a dejar entrar ni siquiera los médicos, qué culpa tienen los enfermos que no le solucionen la plata” dijo a Caracol Radio una de las usuarias.

El dinero invertido en los pasajes es uno de los factores que más preocupa a quienes han llegado en busca de atención.

“Está muy fuerte el tema porque teníamos cita a las 7 de la mañana y nos encontramos con esta sorpresa, hemos estado averiguando por un lado y por el otro a ver dónde nos resuelven pero nadie nos dice nada. La preocupación es el tiempo que uno gasta para que le den una cita a uno y tener que perderla sin tener a veces para los pasajes” dijo otra de las usuarias.

“Si uno viene aquí al Hospital es porque tiene una suma necesidad o alguien muy enfermo para que lo atiendan y encontrarse con esto es muy indignante, y más con la salud que es lo primordial, y para una persona de la tercera edad o para uno como familiar se le hace imposible pagar dos o tres pasajes por dos días seguidos, que piensen en las personas que realmente necesitamos el servicio” afirmó una familiar de una persona de la tercera edad.

Los usuarios esperan se les brinde la atención a pesar de haber pasado las horas de la cita, ya que aseguran no cuentan con los recursos para ir varias veces al hospital, además de ser un servicio necesario para su salud.